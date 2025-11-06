Dónde ver la Gira Teletón 2025 en vivo: revisa el calendario de ciudades y artistas
Se confirmó la transmisión de la caravana solidaria que recorre el país con espectáculos de artistas nacionales.
Actualmente se está desarrollando la Gira Teletón 2025, que recorre el país con espectáculos gratuitos por parte de artistas nacionales.
El trayecto contempla paradas en diez ciudades para motivar a la comunidad y preparar el ambiente hacia lo que será el evento televisivo del 28 y 29 de noviembre.
Respecto a la gira, esta se divide en dos tramos, donde el recorrido del norte comenzó el 4 de noviembre en Arica y se extenderá hasta el sábado 8.
Luego de las elecciones del domingo 16, la Gira Teletón retomará sus actividades en la zona sur del país, con fechas desde el 18 al 22 de noviembre.
Dónde ver la Gira Teletón
Se confirmó la transmisión de todas las fechas de la Gira Teletón a través del nuevo Teletón Channel de Zapping.
La señal corresponde al Canal 6 del servicio disponible para SmarTV, computadores, tablets y smartphones, que no tiene costo extra dentro del plan.
La empresa de televisión digital también anunció que la cobertura considera transmisiones en vivo, backstage y notas con artistas e influencers, entre otros contenidos.
Respecto a la programación de la Gira Teletón, las siguientes paradas corresponden a las siguientes:
Antofagasta
- Jueves 6 de noviembre, 18:00 hrs
- Plaza Colón
- Artistas: Pulentos, Nico Ruiz, Inti-Illimani, Polimá Westcoast, Gino Mella, Zúmbale Primo
- Animador: Juan Pablo Queraltó y José Miguel Viñuela
- Influencers: Mike Milfort y Tati Fernández
Copiapó
- Viernes 7 de noviembre, 18:00 hrs
- Exterior Municipalidad, por calle Los Concejales
- Artistas: Pulentos, Nico Ruiz, Martinwhite, Katteyes, Zúmbale Primo
- Animador: Julián Elfenbein
- Influencers: Mike Milfort y Fernández
Ovalle
- Sábado 8 de noviembre, 18:00 hrs
- Plaza de Armas
- Artistas: Pulentos, Nico Ruiz, Fran Maira, Katteyes, Zúmbale Primo
- Animador: Daniel Fuenzalida y Rodrigo Sepúlveda.
- Influencers: Mike Milfort e iCata
Curicó
- Martes 18 de noviembre, 18:00 hrs
- Medialuna de Curicó
- Artistas: Sinergia Kids y la Tía Pucherito, Loyaltty, Paula Rivas, UPA+, La Combo Tortuga + Pablito Pesadilla feat Marcianeke & Toly Fu
- Animador: Rafael Araneda
- Influencers: Oliver Borner y Benjamín “Pollo” Castillo.
Concepción
- Miércoles 19 de noviembre, 18:00 hrs
- Parque y Mirador Laguna Grande, San Pedro de La Paz
- Artistas: Sinergia Kids y la Tía Pucherito, Emilia Dides, Paula Rivas, UPA+, La Combo Tortuga + Pablito Pesadilla feat Marcianeke & Toly Fu
- Animador: Angélica Castro
- Influencers: Oliver Borner y Benjamín “Pollo” Castillo
Temuco
- Jueves 20 de noviembre, 18:00 hrs
- Explanada interior Parque Urbano Isla Cautín
- Artistas: Sinergia Kids y la Tía Pucherito, Sigrid Alegría y Los Claveles, Paula Rivas, Paloma Soto, Franco El Gorila, La Combo Tortuga
- Animador: Francisco Saavedra y Juan Pablo Queraltó
- Influencers: Carlos Meneses
Valdivia
- Viernes 21 de noviembre, 18:00 hrs
- Paseo Costanera (Ex Helipuerto)
- Artistas: El mundo de Christell, Sigrid Alegría y Los Claveles, Saiko, Tomo como Rey, King Savagge, La Noche
- Animador: Daniel Fuenzalida, Eduardo Fuentes y Priscilla Vargas
- Influencers: Carlos Meneses
Castro
- Sábado 22 de noviembre, 18:00 hrs
- Plaza de Armas
- Artistas: El mundo de Christell, Sigrid Alegría y Los Claveles, Saiko, Tomo como Rey, King Savagge, La Noche
- Animador: Eduardo Fuentes y Martín Cárcamo
- Influencers: Carlos Meneses
Lo Último
Lo más leído
1.
3.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.