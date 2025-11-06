Dónde ver la Gira Teletón 2025 en vivo: revisa el calendario de ciudades y artistas. Foto referencial cedida

Actualmente se está desarrollando la Gira Teletón 2025, que recorre el país con espectáculos gratuitos por parte de artistas nacionales.

El trayecto contempla paradas en diez ciudades para motivar a la comunidad y preparar el ambiente hacia lo que será el evento televisivo del 28 y 29 de noviembre.

Respecto a la gira, esta se divide en dos tramos, donde el recorrido del norte comenzó el 4 de noviembre en Arica y se extenderá hasta el sábado 8.

Luego de las elecciones del domingo 16, la Gira Teletón retomará sus actividades en la zona sur del país, con fechas desde el 18 al 22 de noviembre.

Dónde ver la Gira Teletón

Se confirmó la transmisión de todas las fechas de la Gira Teletón a través del nuevo Teletón Channel de Zapping.

La señal corresponde al Canal 6 del servicio disponible para SmarTV, computadores, tablets y smartphones, que no tiene costo extra dentro del plan.

La empresa de televisión digital también anunció que la cobertura considera transmisiones en vivo, backstage y notas con artistas e influencers, entre otros contenidos.

Respecto a la programación de la Gira Teletón, las siguientes paradas corresponden a las siguientes:

Antofagasta

Jueves 6 de noviembre, 18:00 hrs

Plaza Colón

Artistas: Pulentos, Nico Ruiz, Inti-Illimani, Polimá Westcoast, Gino Mella, Zúmbale Primo

Animador: Juan Pablo Queraltó y José Miguel Viñuela

Influencers: Mike Milfort y Tati Fernández

Copiapó

Viernes 7 de noviembre, 18:00 hrs

Exterior Municipalidad, por calle Los Concejales

Artistas: Pulentos, Nico Ruiz, Martinwhite, Katteyes, Zúmbale Primo

Animador: Julián Elfenbein

Influencers: Mike Milfort y Fernández

Ovalle

Sábado 8 de noviembre, 18:00 hrs

Plaza de Armas

Artistas: Pulentos, Nico Ruiz, Fran Maira, Katteyes, Zúmbale Primo

Animador: Daniel Fuenzalida y Rodrigo Sepúlveda.

Influencers: Mike Milfort e iCata

Curicó

Martes 18 de noviembre, 18:00 hrs

Medialuna de Curicó

Artistas: Sinergia Kids y la Tía Pucherito, Loyaltty, Paula Rivas, UPA+, La Combo Tortuga + Pablito Pesadilla feat Marcianeke & Toly Fu

Animador: Rafael Araneda

Influencers: Oliver Borner y Benjamín “Pollo” Castillo.

Concepción

Miércoles 19 de noviembre, 18:00 hrs

Parque y Mirador Laguna Grande, San Pedro de La Paz

Artistas: Sinergia Kids y la Tía Pucherito, Emilia Dides, Paula Rivas, UPA+, La Combo Tortuga + Pablito Pesadilla feat Marcianeke & Toly Fu

Animador: Angélica Castro

Influencers: Oliver Borner y Benjamín “Pollo” Castillo

Temuco

Jueves 20 de noviembre, 18:00 hrs

Explanada interior Parque Urbano Isla Cautín

Artistas: Sinergia Kids y la Tía Pucherito, Sigrid Alegría y Los Claveles, Paula Rivas, Paloma Soto, Franco El Gorila, La Combo Tortuga

Animador: Francisco Saavedra y Juan Pablo Queraltó

Influencers: Carlos Meneses

Valdivia

Viernes 21 de noviembre, 18:00 hrs

Paseo Costanera (Ex Helipuerto)

Artistas: El mundo de Christell, Sigrid Alegría y Los Claveles, Saiko, Tomo como Rey, King Savagge, La Noche

Animador: Daniel Fuenzalida, Eduardo Fuentes y Priscilla Vargas

Influencers: Carlos Meneses

Castro