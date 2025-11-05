Dónde y a qué hora ver a Ajax de Ámsterdam vs. Galatasaray por la Champions League
Los clubes se miden este miércoles por la cuarta fecha del campeonato europeo.
Este miércoles Ajax de Ámsterdam recibe a Galatasaray en el marco de la cuarta fecha de la Champions League.
El cuadro de Países Bajos viene de caer por 1-5 ante Chelsea en la jornada anterior.
Por su parte, el equipo de Turquía celebró un reciente triunfo por 3-1 contra Bodo/Glimt.
Cuándo juega Ajax vs. Galatasaray
El partido de Ajax de Ámsterdam contra Galatasaray es este miércoles, 5 de noviembre, a las 17:00 horas de Chile.
Para este cruce los equipos se miden en el Johan Cruyff Arena de Países Bajos.
Dónde ver a Ajax vs. Galatasaray
El partido de Ajax contra Galatasaray se transmite en el canal ESPN3.
De forma online, los cruces de la Champions League se encuentran en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium de $14.190 al mes.
Lo Último
Lo más leído
1.
3.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.