Dónde y a qué hora ver a Arabia Saudita vs. Noruega por el Mundial Sub 20

Las selecciones del Grupo F se enfrentan en Rancagua.

Sandar Estrella OportoPor 
Sandar Estrella Oporto
A qué hora y dónde ver a Arabia Saudita vs. Noruega por el Mundial Sub 20. Foto referencial de archivo JOSE ROBLES/PHOTOSPORT

Arabia Saudita y Noruega, del Grupo F del Mundial Sub 20, configuran uno de los últimos partidos que se juegan durante este fin de semana por el torneo juvenil.

El cuadro saudí viene de caer por 2-3 ante Nigeria, mientras que los escandinavos igualaron sin goles con Colombia en la jornada anterior.

Cuándo juega Arabia Saudita vs. Noruega

El partido de Arabia Saudita contra Noruega por el Mundial Sub 20 es este domingo, 5 de octubre, a las 20:00 horas.

Las selecciones se miden en el Estadio El Teniente de Rancagua.

Dónde ver a Arabia Saudita vs. Noruega

El partido de Arabia Saudita contra Noruega se transmite en el canal DSports+ de DirecTV y de forma online en la plataforma DGO.

