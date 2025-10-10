Dónde y a qué hora ver a Argentina vs. Venezuela por su amistoso en TV y streaming
Las selecciones se miden este viernes en el Hard Rock Stadium.
Este viernes se desarrollan una serie de partidos amistosos entre selecciones internacionales, donde uno de los últimos de la jornada enfrenta a Argentina con Venezuela.
Para este compromiso, los equipos llegan hasta el Hard Rock Stadium de Miami.
Cuándo juega Argentina vs. Venezuela
El partido amistoso internacional de Argentina contra Venezuela es este viernes, 10 de octubre, a las 21:00 horas de Chile.
Dónde ver a Argentina vs. Venezuela
El partido de Argentina vs. Venezuela se transmite en el canal DSports de DirecTV y de forma online en la plataforma DGO.
