Dónde y a qué hora ver a Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner por la final del Six Kings Slam 2025. Foto referencial de archivo

Este fin de semana se juega la final del Six Kings Slam, torneo de exhibición que reúne a estrellas del tenis en Riad, Arabia Saudita.

La definición del título enfrenta nuevamente al español Carlos Alcaraz (1°) contra el italiano Jannik Sinner (2°), en un imperdible duelo por parte de las mejores raquetas del mundo.

Ambos se instalaron en la etapa luego de alzarse ante Taylor Fritz (4°) y Novak Djokovic (5°), respectivamente.

Además de los mencionados tenistas, la competencia también contó con la participación del griego Stefanos Tsitsipas (24°) y el alemán Alexander Zverev (3°).

Si bien la instancia no facilita puntos ATP, grandes sumas se encuentran en juego. Son 1,5 millones de dólares como premio mínimo para cada participante, mientras que el campeón recibirá 6 millones.

Cuándo juega Alcaraz vs. Sinner y dónde verlo

El partido entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner por el Sin Kings Slam es este sábado, 18 de octubre.

La cobertura del evento comienza a las 13:00 horas de Chile y se transmite en la plataforma de streaming Netflix.