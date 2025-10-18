Dónde y a qué hora ver a Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner por la final del Six Kings Slam 2025
El español y el italiano se miden este sábado por la definición del torneo de exhibición que se juega en Arabia Saudita.
Este fin de semana se juega la final del Six Kings Slam, torneo de exhibición que reúne a estrellas del tenis en Riad, Arabia Saudita.
La definición del título enfrenta nuevamente al español Carlos Alcaraz (1°) contra el italiano Jannik Sinner (2°), en un imperdible duelo por parte de las mejores raquetas del mundo.
Ambos se instalaron en la etapa luego de alzarse ante Taylor Fritz (4°) y Novak Djokovic (5°), respectivamente.
Además de los mencionados tenistas, la competencia también contó con la participación del griego Stefanos Tsitsipas (24°) y el alemán Alexander Zverev (3°).
Si bien la instancia no facilita puntos ATP, grandes sumas se encuentran en juego. Son 1,5 millones de dólares como premio mínimo para cada participante, mientras que el campeón recibirá 6 millones.
Cuándo juega Alcaraz vs. Sinner y dónde verlo
El partido entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner por el Sin Kings Slam es este sábado, 18 de octubre.
La cobertura del evento comienza a las 13:00 horas de Chile y se transmite en la plataforma de streaming Netflix.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
4.
⚡¡Últimos días Cyber! Accede al mejor precio de 2025🗳️ 📰Digital + LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.