Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Venezuela por el Sudamericano Femenino Sub 20. Foto referencial @laroja

Este jueves llega el último desafío para Chile en el campeonato Sudamericano Femenino Sub 20, donde la Roja se enfrenta a Venezuela.

Con este partido, la Selección Chilena Femenina juvenil define su posición en el grupo A para cerrar la fase y se despide de la cita internacional, tras quedar eliminada por los anteriores resultados.

Cuándo juega Chile vs. Venezuela

El partido femenino de Chile contra Venezuela es este jueves, 12 de febrero, a las 18:00 horas.

Las seleccionadas se miden en el Estadio Emiliano Ghezzi para este compromiso.

Dónde ver a Chile vs. Venezuela

El partido de Chile contra Venezuela femenino Sub 20 se transmite en Canal 13 .

De forma online, el cruce se encuentra en la aplicación 13GO, la cuenta de Youtube de Canal 13 y la página 13.cl.