Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Venezuela por el Sudamericano Femenino Sub 20
La Selección Chilena Femenina juvenil define su posición en el Grupo A del campeonato.
Este jueves llega el último desafío para Chile en el campeonato Sudamericano Femenino Sub 20, donde la Roja se enfrenta a Venezuela.
Con este partido, la Selección Chilena Femenina juvenil define su posición en el grupo A para cerrar la fase y se despide de la cita internacional, tras quedar eliminada por los anteriores resultados.
Cuándo juega Chile vs. Venezuela
El partido femenino de Chile contra Venezuela es este jueves, 12 de febrero, a las 18:00 horas.
Las seleccionadas se miden en el Estadio Emiliano Ghezzi para este compromiso.
Dónde ver a Chile vs. Venezuela
El partido de Chile contra Venezuela femenino Sub 20 se transmite en Canal 13.
De forma online, el cruce se encuentra en la aplicación 13GO, la cuenta de Youtube de Canal 13 y la página 13.cl.
