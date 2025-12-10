Dónde y a qué hora ver a Club Brujas vs. Arsenal en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Club Brujas de Bélgica recibe al Arsenal durante este miércoles, continuando con los cruces por la Fecha 6 de la Champions League.

El cuadro local llega tras una derrota por 0-3 ante Sporting, mientras que los Gunners vienen de ganar por 3-1 ante Bayern Múnich y se mantienen liderando la tabla.

Cuándo juega Club Brujas vs. Arsenal

El partido de Club Brujas contra Arsenal es este miércoles, 10 de diciembre, a las 17:00 horas de Chile.

Los clubes se miden en el Estadio Jan Breydel de Bélgica.

Dónde ver a Club Brujas vs. Arsenal

El partido de Club Brujas contra Arsenal se transmite en el canal ESPN2 .

De forma online, los cruces de la Champions League se encuentran en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.