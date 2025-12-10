Dónde y a qué hora ver a Club Brujas vs. Arsenal en TV y streaming
Los clubes se miden este miércoles por la Champions League, en el marco de su sexta fecha.
Club Brujas de Bélgica recibe al Arsenal durante este miércoles, continuando con los cruces por la Fecha 6 de la Champions League.
El cuadro local llega tras una derrota por 0-3 ante Sporting, mientras que los Gunners vienen de ganar por 3-1 ante Bayern Múnich y se mantienen liderando la tabla.
Cuándo juega Club Brujas vs. Arsenal
El partido de Club Brujas contra Arsenal es este miércoles, 10 de diciembre, a las 17:00 horas de Chile.
Los clubes se miden en el Estadio Jan Breydel de Bélgica.
Dónde ver a Club Brujas vs. Arsenal
El partido de Club Brujas contra Arsenal se transmite en el canal ESPN2.
De forma online, los cruces de la Champions League se encuentran en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
