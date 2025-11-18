Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Australia por el amistoso internacional. Foto referencial de archivo fcf.com.co

Este martes continúan desarrollándose los amistosos internacionales por la fecha FIFA de noviembre, donde Colombia se mide con Australia.

Los Cafeteros juegan su último desafío deportivo del año rumbo al Mundial 2026, tras celebrar una victoria ante Nueva Zelanda por 2-1.

Cuándo juega Colombia vs. Australia

El partido de Colombia vs. Australia es este martes, 18 de noviembre, a las 22:00 horas.

Las selecciones se miden en el estadio Citi Field de Nueva York, Estados Unidos.

Dónde ver a Colombia vs. Australia

El partido de Colombia contra Australia se transmite en el canal DSports de DirecTV.

De forma online, el cruce amistoso se encuentra en la plataforma DGO.