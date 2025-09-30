Dónde y a qué hora ver a Corea del Sur vs. Paraguay por el Mundial Sub 20. Foto referencial de archivo

Uno de los últimos cruces de este martes por el Mundial Sub 20 enfrenta a Corea del Sur contra Paraguay, en un partido válido por la segunda fecha del Grupo B.

Los surcoreanos llegan a la jornada tras caer por 1-2 en el debut ante Ucrania, mientras que el cuadro guaraní celebró un triunfo por 3-2 ante Panamá.

Cuándo juega Corea del Sur vs. Paraguay

El partido de Corea del Sur contra Paraguay es este martes, 30 de septiembre, a las 20:00 horas.

Los equipos se miden en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Dónde ver a a Corea del Sur vs. Paraguay