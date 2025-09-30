Dónde y a qué hora ver a Corea del Sur vs. Paraguay por el Mundial Sub 20
El partido se juega durante este martes por la segunda fecha del Grupo B.
Uno de los últimos cruces de este martes por el Mundial Sub 20 enfrenta a Corea del Sur contra Paraguay, en un partido válido por la segunda fecha del Grupo B.
Los surcoreanos llegan a la jornada tras caer por 1-2 en el debut ante Ucrania, mientras que el cuadro guaraní celebró un triunfo por 3-2 ante Panamá.
Cuándo juega Corea del Sur vs. Paraguay
El partido de Corea del Sur contra Paraguay es este martes, 30 de septiembre, a las 20:00 horas.
Los equipos se miden en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.
Dónde ver a a Corea del Sur vs. Paraguay
El partido de Corea del Sur contra Paraguay se transmite en el canal DSports de DirecTV y de forma online en la plataforma DGO.
