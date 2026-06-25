Dónde y a qué hora ver a Ecuador vs. Alemania en TV y streaming
El Grupo E del Mundial de Fútbol juega durante este jueves.
Ecuador se mide contra Alemania durante este jueves, en un partido válido por la tercera fecha del Grupo E del Mundial.
El combinado latinoamericano viene de empatar sin goles con Curazao, mientras que los europeos vienen de alzarse por 2-1 ante Costa de Marfil.
Cuándo juega Ecuador vs. Alemania
El partido de Ecuador contra Alemania es este jueves 25 de junio a las 16:00 horas de Chile.
Para este compromiso las selecciones se trasladan hasta el Estadio Nueva York Nueva Jersey de Estados Unidos.
Dónde ver a Ecuador vs Alemania
El partido de Ecuador contra Alemania se transmite en el canal Chilevisión y en DSports de DirecTV.
La cobertura online del compromiso va por chilevision.cl, DGO, Paramount+ y en Disney+, dentro del Plan Premium.
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