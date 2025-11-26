Dónde y a qué hora ver a Eintracht Frankfurt vs. Atalanta por la Champions League en TV y streaming
Los italianos visitan Alemania por la Fecha 5 del torneo europeo.
Este miércoles finalizan los cruces por la Fecha 5 de la Champions League y uno de los partidos de la tarde enfrenta a Eintracht Frankfurt con Atalanta.
El conjunto local viene de empatar sin goles con Napoli, mientras que los italianos llegan con mejores ánimos a la jornada, tras alzarse por la cuenta mínima al Olympique de Marsella.
Cuándo juega Eintracht Frankfurt vs. Atalanta
El partido de Eintracht Frankfurt contra Atalanta es este miércoles, 26 de noviembre, a las 17:00 horas de Chile.
Para este compromiso los clubes se miden en el Deutsche Bank Park de Alemania.
Dónde ver a Eintracht Frankfurt vs. Atalanta
El partido de Eintracht Frankfurt contra Atalanta se transmite en el canal ESPN4.
De forma online, los cruces de la Champions League se encuentran en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
