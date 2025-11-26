Dónde y a qué hora ver a Eintracht Frankfurt vs. Atalanta por la Champions League en TV y streaming. Foto referencial Instagram @atalantabc

Este miércoles finalizan los cruces por la Fecha 5 de la Champions League y uno de los partidos de la tarde enfrenta a Eintracht Frankfurt con Atalanta.

El conjunto local viene de empatar sin goles con Napoli, mientras que los italianos llegan con mejores ánimos a la jornada, tras alzarse por la cuenta mínima al Olympique de Marsella.

Cuándo juega Eintracht Frankfurt vs. Atalanta

El partido de Eintracht Frankfurt contra Atalanta es este miércoles, 26 de noviembre, a las 17:00 horas de Chile.

Para este compromiso los clubes se miden en el Deutsche Bank Park de Alemania.

Dónde ver a Eintracht Frankfurt vs. Atalanta

El partido de Eintracht Frankfurt contra Atalanta se transmite en el canal ESPN4 .

De forma online, los cruces de la Champions League se encuentran en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.