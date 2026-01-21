Dónde y a qué hora ver a Galatasaray vs. Atlético de Madrid por la Champions League. Foto referencial de archivo Instagram @atleticodemadrid

Este miércoles se desarrolla el segundo día de partidos por la Fecha 7 de la Champions League, donde Galatasaray recibe a Atlético de Madrid.

Los locales vienen de caer ante Mónaco por la cuenta mínima, mientras que los españoles tuvieron una anterior victoria por 3-2 contra PSV.

Cuándo juega Galatasaray vs. Atlético

El partido de Galatasaray contra Atlético de Madrid es este miércoles, 21 de enero, a las 14:45 horas de Chile.

Los clubes se miden en el estadio RAMS Park de Estambul, Turquía.

Dónde ver a Galatasaray vs. Atlético

El partido de Galatasaray contra Atlético de Madrid se transmite en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.