Dónde y a qué hora ver a Galatasaray vs. Union Saint-Gilloise por la Champions League
Los clubes se miden en Turquía por la Fecha 5 del campeonato internacional.
Galatasaray de Turquía recibe este martes a Union Saint-Gilloise en el marco de la quinta fecha de la Champions League.
Se trata de uno de los primeros cruces programados para la jornada, a la que los locales llegan tras una victoria ante Ajax de Ámsterdam, mientras que el cuadro visitante lamentó una derrota ante Atlético.
Cuándo juega Galatasaray vs. Union-Saint Gilloise
El partido de Galatasaray contra Union Saint-Gilloise es este martes, 25 de noviembre, a las 14:45 horas de Chile.
Los clubes se miden en el estadio Rams Park de Estambul, Turquía.
Dónde ver a Galatasaray vs. Union-Saint Gilloise
El partido de Galatasaray contra Union Saint-Gilloise se transmite en el canal ESPN.
De forma online, los cruces de la Champions League se encuentran en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
