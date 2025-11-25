Dónde y a qué hora ver a Galatasaray vs. Union Saint Gilloise por la Champions League. Foto referencial de archivo @galatasaray

Galatasaray de Turquía recibe este martes a Union Saint-Gilloise en el marco de la quinta fecha de la Champions League.

Se trata de uno de los primeros cruces programados para la jornada, a la que los locales llegan tras una victoria ante Ajax de Ámsterdam, mientras que el cuadro visitante lamentó una derrota ante Atlético.

Cuándo juega Galatasaray vs. Union-Saint Gilloise

El partido de Galatasaray contra Union Saint-Gilloise es este martes, 25 de noviembre, a las 14:45 horas de Chile.

Los clubes se miden en el estadio Rams Park de Estambul, Turquía.

Dónde ver a Galatasaray vs. Union-Saint Gilloise

El partido de Galatasaray contra Union Saint-Gilloise se transmite en el canal ESPN .

De forma online, los cruces de la Champions League se encuentran en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.