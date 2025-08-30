Dónde y a qué hora ver a Manchester United vs. Burnley por TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este sábado partieron los cruces por la tercera fecha de la Premier League, que enfrenta al Manchester United contra Burnley.

Los locales vienen de empatar a 1 con Fulham en la jornada anterior, mientras que su rival se alzó por 2-0 a Sunderland la semana pasada.

Cuándo juega Manchester United vs. Burnley

El partido del Manchester United vs. Burnley es este sábado, 30 agosto, a las 10:00 horas de Chile.

Los Red Devils reciben a su rival en el estadio Old Trafford de Inglaterra.

Dónde ver a Manchester United vs. Burnley