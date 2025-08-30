Dónde y a qué hora ver a Manchester United vs. Burnley por TV y streaming
Los clubes se miden este sábado por la tercera fecha de la Premier League.
Este sábado partieron los cruces por la tercera fecha de la Premier League, que enfrenta al Manchester United contra Burnley.
Los locales vienen de empatar a 1 con Fulham en la jornada anterior, mientras que su rival se alzó por 2-0 a Sunderland la semana pasada.
Cuándo juega Manchester United vs. Burnley
El partido del Manchester United vs. Burnley es este sábado, 30 agosto, a las 10:00 horas de Chile.
Los Red Devils reciben a su rival en el estadio Old Trafford de Inglaterra.
Dónde ver a Manchester United vs. Burnley
El partido del Manchester United vs. Burnley se transmite en el canal ESPN y de forma online en Disney+, dentro del Plan Premium de $14.190 al mes.
