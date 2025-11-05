Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Athletic Club por la Champions League
Los clubes se miden este miércoles por la cuarta fecha en Inglaterra.
Newcastle United recibe a Athletic Club durante este miércoles, en el marco de la cuarta fecha de la Champions League.
Los locales llegan tras celebrar un anterior triunfo por 3-0 ante Benfica.
Por su parte, el cuadro de Bilbao también se alzó por 3-1 ante Qarabag en la jornada pasada.
Cuándo juega Newcastle United vs. Athletic Club
El partido de Newcastle United contra Athletic Club es este miércoles, 5 de noviembre, a las 17:00 horas de Chile.
Para este compromiso los equipos se miden en el estadio St. James’ Park de Inglaterra.
Dónde ver a Newcastle vs. Athletic
El partido de Newcastle contra Athletic se transmite en el canal ESPN4.
De forma online, los cruces de la Champions League se encuentran en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium de $14.190 al mes.
Lo Último
Lo más leído
1.
3.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.