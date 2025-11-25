Dónde y a qué hora ver a Slavia Praga vs. Athletic Club por la Champions League. Foto referencial de archivo Instagram @athleticclub

Este martes Slavia Praga recibe a Athletic Club por la Fecha 5 de la Champions League.

El cuadro local viene de caer por 0-3 ante Arsenal, mientras que los españoles también lamentaron una derrota anterior por 0-2 ante Newcastle.

Cuándo juega Slavia Praga vs. Athletic Club

El partido de Slavia Praga contra Athletic Club es este martes, 25 de noviembre, a las 17:00 horas de Chile.

Los clubes se miden en el estadio Fortuna Arena de República Checa.

Dónde ver a Slavia Praga vs. Athletic Club

El partido de Slavia Praga contra Athletic Club se transmite en el canal ESPN6 .

De forma online, los cruces de la Champions League se encuentran en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.