Dónde y a qué hora ver a Slavia Praga vs. Athletic Club por la Champions League
Los españoles visitan República Checa por la quinta fecha del torneo.
Este martes Slavia Praga recibe a Athletic Club por la Fecha 5 de la Champions League.
El cuadro local viene de caer por 0-3 ante Arsenal, mientras que los españoles también lamentaron una derrota anterior por 0-2 ante Newcastle.
Cuándo juega Slavia Praga vs. Athletic Club
El partido de Slavia Praga contra Athletic Club es este martes, 25 de noviembre, a las 17:00 horas de Chile.
Los clubes se miden en el estadio Fortuna Arena de República Checa.
Dónde ver a Slavia Praga vs. Athletic Club
El partido de Slavia Praga contra Athletic Club se transmite en el canal ESPN6.
De forma online, los cruces de la Champions League se encuentran en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
Lo Último
Lo más leído
2.
3.
4.
⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivasDigital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.