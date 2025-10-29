Dónde y a qué hora ver a Swansea City vs. Manchester City
Los clubes se miden este miércoles por la cuarta fecha de la Carabao Cup.
Este miércoles Manchester City visita a Swansea City por los octavos de final de la Carabao Cup o Copa de la Liga inglesa.
La jornada definirá al club que avance a cuartos de final, a la que los Sky Blues llegan tras alzarse por 2-0 ante Huddersfield Town.
Cuándo juega Swansea City vs. Manchester City
El partido de Swansea City vs. Manchester City es este miércoles, 29 de octubre, a las 16:45 horas de Chile.
Para este compromiso, los ciudadanos visitan el Liberty Stadium.
Dónde ver a Swansea City vs. Manchester City
El partido de Swansea City vs. Manchester City se transmite en la plataforma de Disney+, dentro del Plan Premium de $14.190 al mes.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.