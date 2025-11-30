Dónde y a qué hora ver a Unión La Calera vs. Deportes Limache por TV y streaming. Foto referencial de archivo

Unión La Calera recibe a Deportes Limache en el marco de la Fecha 29 de la Liga de Primera.

Se trata de la penúltima fecha del fútbol chileno, por lo que ambos clubes van en búsqueda de sumar puntos para la tabla de posiciones.

Cuándo juega Unión La Calera vs. Deportes Limache

El partido de Unión La Calera contra Deportes Limache es este domingo, 30 de noviembre, a las 18:00 horas.

Los clubes se miden en el Estadio Municipal Nicolás Chahuán.

Dónde ver a Unión La Calera vs. Deportes Limache

El partido de Unión La Calera contra Deportes Limache se transmite en el canal TNT Películas .

De forma online, los cruces de la Liga de Primera se encuentran en la plataforma HBO Max.