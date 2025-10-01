Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Juventus por la Champions League por TV y streaming
Durante este miércoles siguen los partidos de la segunda fecha, donde los españoles reciben al cuadro italiano.
Llega el turno del cruce entre Villarreal y Juventus, en el marco de la segunda fecha de la Champions League.
El conjunto español se presenta tras una derrota por la cuenta mínima ante Tottenham en el debut, mientras que los italianos van por un triunfo tras empatar a 4 con Borussia Dortmund en la primera jornada.
Cuándo juega Villarreal vs. Juventus
El partido de Villarreal vs. Juventus se juega este miércoles, 1 de octubre, a las 16:00 horas de Chile.
Los clubes se miden por la Champions League en el Estadio de la Cerámica de España.
Dónde ver a Villarreal vs. Juventus
El partido de Villarreal vs. Juventus tiene transmisión confirmada para nuestro país en el canal ESPN3 y de forma online en Disney+, dentro de su Plan Premium.
