Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Juventus por la Champions League por TV y streaming. Foto referencial de archivo Instagram @juventus

Llega el turno del cruce entre Villarreal y Juventus, en el marco de la segunda fecha de la Champions League.

El conjunto español se presenta tras una derrota por la cuenta mínima ante Tottenham en el debut, mientras que los italianos van por un triunfo tras empatar a 4 con Borussia Dortmund en la primera jornada.

Cuándo juega Villarreal vs. Juventus

El partido de Villarreal vs. Juventus se juega este miércoles, 1 de octubre, a las 16:00 horas de Chile.

Los clubes se miden por la Champions League en el Estadio de la Cerámica de España.

Dónde ver a Villarreal vs. Juventus