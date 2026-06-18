Unicef pide “máxima celeridad” a las instituciones del Estado de Chile para aclarar paradero de niños haitianos que ingresaron al país

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por su nombre en inglés), solicitó este miércoles “máxima celeridad” a las instituciones relacionadas con migraciones y extranjería en aclarar la situación de niños y adolescentes haitianos que ingresaron al país presuntamente de manera irregular.

A través de una declaración pública, el organismo señaló que luego de las denuncias conocidas tras el preinforme de la Contraloría por el eventual ingreso irregular de niños, niñas y adolescentes haitianos “Unicef está solicitando a las instituciones del Estado involucradas en el sistema de migración y extranjería aclarar con la máxima celeridad la situación y el paradero de estos niños, niñas y adolescentes".

El organismo calificó que “se trata de una denuncia grave, que requiere la máxima acuciosidad en su investigación”.

Unicef recordó que Chile cuenta con un marco legal para regular la migración de niños, niñas y adolescentes (NNA).

“La Ley 21.430 que creó el sistema de garantías y la Ley 21.325 de migración y extranjería, establecen de manera específica el rol de los diferentes actores involucrados en el proceso migratorio para que cumplan su mandato de protección de niños, niñas y adolescentes”, rememoraron.

Con todo, añadieron que “es necesario saber con urgencia dónde están esos niños, niñas y adolescentes, quiénes estuvieron involucrados en el proceso y conocer los mecanismos de búsqueda que están llevando a cabo las instituciones del Estado”.