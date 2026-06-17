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    Senado pide a Presidente Kast elaborar plan nacional para ubicar a niños haitianos que ingresaron al país

    A través de un proyecto de resolución aprobado en una sesión especial, se le encomendó al Mandatario identificar a cada niño, su fecha de ingreso o reembarque, además de identificar a los adultos -y su vínculo- con los menores. En 60 días el Ejecutivo debería evacuar un informe para remitirlo a la Cámara Alta.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.

    En una sesión especial del Senado de este miércoles, donde se abordó el eventual ingreso irregular de niños haitianos al país, se aprobó un proyecto de resolución donde se solicitó al Presidente José Antonio Kast elaborar un plan que disponga la búsqueda, localización y protección de los menores.

    Cabe recordar que el hecho fue dado a conocer por la Contraloría General de la República mediante un preinforme, en el que se detectaron anomalías en el ingreso al país de estos menores de edad y, en particular, fallas en los controles destinados a verificar, al momento del ingreso, la identidad de quienes los recibían en el aeropuerto en calidad de padres, madres o cuidadores legales, cuestionando además la respuesta de a lo menos siete organismos públicos frente a estos vuelos.

    El texto, que fue leído íntegramente por la senadora Yasna Provoste (DC) ya en los minutos finales de la sesión, fue aprobado de forma unánime con por 30 votos.

    La presidenta del Senado, la senadora Paulina Núñez, sostuvo que, además que hablar como timonel de la Corporación y militante de Renovación Nacional (RN), también lo hacía como mamá.

    “Los antecedentes conocidos sobre eventuales ingresos irregulares de niños y niñas haitianas a nuestro país, son profundamente preocupantes y deben investigarse con el máximo rigor y hasta las últimas consecuencias”, afirmó.

    En esa línea, agregó que “muchos de estos niños se encuentran en una condición de extrema vulnerabilidad, por eso esperamos que el propio Presidente de la República convoque a los tres poderes del Estado para coordinar todos los esfuerzos necesarios para encontrarlos”.

    Proyecto pide plan de búsqueda

    En el texto, se solicita al Presidente Kast “encabezar un esfuerzo nacional” junto a los otros poderes del Estado y todas las reparticiones involucradas, para que “en uso de sus atribuciones, disponga con carácter urgente, un plan de búsqueda y localización de los niños, niñas y adolescentes (NNA) haitianos ingresados al país”.

    También se solicita al jefe de Estado realizar un catastro completo e individualizado de los menores, cruzando los datos del Servicio Nacional de Migraciones, la Policía de Investigaciones (PDI), la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y las líneas áreas y agencias de viaje involucradas, donde se identifique a cada niño, su fecha de ingreso o reembarque, además de la persona que lo recibió.

    Además, se pidió al Mandatario verificar, caso a caso, la identidad y el vínculo de los adultos responsables del cuidado de los niños que ingresaron.

    También se requiere “establecer el paradero y la situación de los niños reembarcados a Haití o a República Dominicana, en coordinación con los organismos internacionales competentes, velando por su seguridad".

    En línea con lo anterior, se pide recurrir a organizaciones internacionales como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), como a las autoridades de Haití y Republica Dominicana para la localización y protección de los menores.

    Los senadores también pidieron al Presidente Kast aportar antecedentes y recursos para realizar la investigación penal que lleva adelante el Ministerio Público; como también realizar la corrección por las fallas de control y protocolos de coordinación entre instituciones, relevado en el preinforme de la Contraloría.

    La Cámara Alta también pidió que en 60 días el Ejecutivo le remita un informe donde se dé cuenta del número de niños ingresados y reembarcados, los resultados del proceso de búsqueda y localización; e información sobre su situación de protección, como también las medidas adoptadas frente al preinforme de Contraloría.

    El proyecto de resolución aprobado en el Senado invoca a la Convención de Derechos del Niño, donde se establecen protecciones frente a la violencia, explotación, la trata y tráfico, y el deber del Estado de adoptar medidas especiales de protección; además de la legislación nacional sobre garantías y protección de los derechos de la niñez y adolescencia.

    Asimismo, el texto consigna que desde fines del año 2018 el Servicio Nacional de Migraciones detectó vuelos chárter con niños y niñas procedentes de Haití bajo condiciones que no aseguraban su seguridad; además de sostener que, en uno de estos vuelos, los menores fueron reembarcados “desconociéndose con certeza su situación y paradero posteriores”.

    Con todo, la gran preocupación que se plantea es que debido a las fallas de control “se impide tener certeza acerca de con quién quedaron efectivamente los niños, niñas y adolescentes tras su ingreso, abriendo la posibilidad de que algunos hayan sido entregados a personas distintas de sus familiares o cuidadores legales, e incluso a eventuales redes de explotación, lo que torna imprescindible su búsqueda y localización”.

    Además, se precisa que los organismos del Estado tuvieron conocimiento desde el año 2023 respecto a estos vuelos, mediante una serie de oficios entre distintas reparticiones, “sin que se articulara una respuesta institucional oportuna, integral y coordinada”.

    También se plantean “dudas respecto del íntegro traspaso de los antecedentes vinculados a esta materia entre la administración saliente y las autoridades entrantes”, además de señalar que de corroborarse los antecedentes, se comprometería la responsabilidad internacional de Chile por el incumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

    Más sobre:SenadoPresidente José Antonio KastHaitianosvuelosSesión especialPlanLocalización

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