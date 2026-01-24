Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Real Madrid en TV y streaming. Foto referencial de archivo realmadrid.com

Avanza LaLiga de España y este fin de semana Villarreal recibe al Real Madrid, en el marco de la Fecha 21.

Los locales se mantienen en la tercera posición de la tabla y vienen de caer por 0-2 contra Betis.

Por su parte, los merengues siguen en segunda posición, superados por Barcelona, y en la última jornada local celebraron un 2-0 ante Levante, lo que se suma a su sorprendente 6-1 conseguido ante Mónaco por la Champions League.

Cuándo juega Villarreal vs. Real Madrid

El partido de Villarreal contra Real Madrid es este sábado, 24 de enero, a las 17:00 horas de Chile.

Los clubes se miden en el Estadio de la Cerámica para este compromiso.

Dónde ver a Villarreal vs. Real Madrid

El partido de Villarreal contra Real Madrid se transmite en el canal ESPN .

De forma online, el cruce de LaLiga se encuentra en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.