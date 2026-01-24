Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Real Madrid en TV y streaming
Los clubes se miden este fin de semana por la Fecha 21 de LaLiga de España.
Avanza LaLiga de España y este fin de semana Villarreal recibe al Real Madrid, en el marco de la Fecha 21.
Los locales se mantienen en la tercera posición de la tabla y vienen de caer por 0-2 contra Betis.
Por su parte, los merengues siguen en segunda posición, superados por Barcelona, y en la última jornada local celebraron un 2-0 ante Levante, lo que se suma a su sorprendente 6-1 conseguido ante Mónaco por la Champions League.
Cuándo juega Villarreal vs. Real Madrid
El partido de Villarreal contra Real Madrid es este sábado, 24 de enero, a las 17:00 horas de Chile.
Los clubes se miden en el Estadio de la Cerámica para este compromiso.
Dónde ver a Villarreal vs. Real Madrid
El partido de Villarreal contra Real Madrid se transmite en el canal ESPN.
De forma online, el cruce de LaLiga se encuentra en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
