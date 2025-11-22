Dónde y a qué hora ver el partido Rojo Histórico con Iván Zamorano y más figuras de Chile. Foto: CHV

Este fin de semana se jugará un memorable partido que reunirá a importantes figuras de Chile, bajo el título de Rojo Histórico.

Se trata de un cruce que enfrentará a la Generación Dorada con la selección que hace 25 años logró el bronce en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000.

Iván “Bam Bam” Zamorano, Jaime Valdés, David Pizarro, Matías Fernández, Gonzalo Jara, Esteban Paredes y José “Pepe” Rojas son algunas de las figuras que participarán en el esperado encuentro de este fin de semana.

Cuándo es el partido Rojo Histórico

El partido Rojo Histórico se desarrollará este sábado, 22 de noviembre, a las 20:00 horas de la tarde.

Este evento tendrá lugar en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Dónde ver el partido Rojo Histórico

El partido Rojo Histórico se transmite en las pantallas de Chilevisión.

De forma online, el evento se encuentra en chilevision.cl y la aplicación MiCHV.