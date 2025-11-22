BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Dónde y a qué hora ver el partido Rojo Histórico con Iván Zamorano y más figuras de Chile

    El evento enfrentará a jugadores de la Generación Dorada con la selección medallista de Sídney 2000.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Dónde y a qué hora ver el partido Rojo Histórico con Iván Zamorano y más figuras de Chile. Foto: CHV

    Este fin de semana se jugará un memorable partido que reunirá a importantes figuras de Chile, bajo el título de Rojo Histórico.

    Se trata de un cruce que enfrentará a la Generación Dorada con la selección que hace 25 años logró el bronce en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000.

    Iván “Bam Bam” Zamorano, Jaime Valdés, David Pizarro, Matías Fernández, Gonzalo Jara, Esteban Paredes y José “Pepe” Rojas son algunas de las figuras que participarán en el esperado encuentro de este fin de semana.

    Cuándo es el partido Rojo Histórico

    El partido Rojo Histórico se desarrollará este sábado, 22 de noviembre, a las 20:00 horas de la tarde.

    Este evento tendrá lugar en el Estadio Bicentenario de La Florida.

    Dónde ver el partido Rojo Histórico

    El partido Rojo Histórico se transmite en las pantallas de Chilevisión.

    De forma online, el evento se encuentra en chilevision.cl y la aplicación MiCHV.

    Más sobre:FútbolRojo HistóricoLeyendas de la RojaSídney 2000La RojaIván ZamoranoDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingVer en TVHorarioQuién transmite

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Senapred declara alerta roja en Tiltil por incendio forestal: alertan rápida propagación y viviendas afectadas

    RM y Valparaíso concentran 50% de los reclamos: MTT busca incentivar buen trato a estudiantes en transporte público

    Capturan a sujeto que se dedicaba a exportar hacia Hong Kong celulares y equipos robados en diversas ciudades de Chile

    Vuelven los Locos rayados: Cinema se reúne después de 37 Años con formación original

    Kast critica foco de la campaña y apunta contra Jara: “¿Va a cambiar algo por un debate más o menos?”

    Presidente de RN lleva a Mario Desbordes a tribunal supremo por apoyo a Carter y desata recriminaciones internas

    Lo más leído

    1.
    Corte Suprema emite sentencia de desafuero del senador electo Miguel Ángel Calisto

    Corte Suprema emite sentencia de desafuero del senador electo Miguel Ángel Calisto

    2.
    Sondeo Descifra: 75% sostiene que nada le hará cambiar su voto en segunda vuelta

    Sondeo Descifra: 75% sostiene que nada le hará cambiar su voto en segunda vuelta

    3.
    Cuatro gobernadores que llegan como refuerzo al comando de Jara son imputados en caso ProCultura

    Cuatro gobernadores que llegan como refuerzo al comando de Jara son imputados en caso ProCultura

    4.
    Alexis Sánchez celebra por partida doble: vuelve a las prácticas en el Sevilla tras haberse convertido en padre

    Alexis Sánchez celebra por partida doble: vuelve a las prácticas en el Sevilla tras haberse convertido en padre

    5.
    Excónsul de Chile en Sidney presenta denuncia por Ley Karin: acusa a superiores de malos tratos y acoso laboral

    Excónsul de Chile en Sidney presenta denuncia por Ley Karin: acusa a superiores de malos tratos y acoso laboral

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    Hasta 38 °C en Santiago: anuncian posible ola de calor en al menos cinco regiones de Chile

    Hasta 38 °C en Santiago: anuncian posible ola de calor en al menos cinco regiones de Chile

    Esta es la razón por la que los pacientes con Alzheimer olvidan a sus familiares y amigos, según un estudio

    Esta es la razón por la que los pacientes con Alzheimer olvidan a sus familiares y amigos, según un estudio

    Qué come Marion Nestle, la reconocida nutricionista de 89 años que se mantiene activa

    Qué come Marion Nestle, la reconocida nutricionista de 89 años que se mantiene activa

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver el partido Rojo Histórico con Iván Zamorano y más figuras de Chile

    Dónde y a qué hora ver el partido Rojo Histórico con Iván Zamorano y más figuras de Chile

    Dónde y a qué hora ver a Coquimbo Unido vs. Deportes La Serena por la Liga de Primera

    Dónde y a qué hora ver a Coquimbo Unido vs. Deportes La Serena por la Liga de Primera

    SEC informa más 45 mil clientes sin suministro eléctrico en la Región de O’Higgins

    SEC informa más 45 mil clientes sin suministro eléctrico en la Región de O’Higgins

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Palestino en TV y streaming
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Palestino en TV y streaming

    Senapred declara alerta roja en Tiltil por incendio forestal: alertan rápida propagación y viviendas afectadas

    RM y Valparaíso concentran 50% de los reclamos: MTT busca incentivar buen trato a estudiantes en transporte público

    Empatía, una nueva forma de medir la sostenibilidad
    Negocios

    Empatía, una nueva forma de medir la sostenibilidad

    Las razones del exdirector de Sartor, Óscar Ebel, para colaborar en la investigación de la CMF

    Perú versus Chile: La amenaza agroexportadora es real

    Reino Unido anuncia que los migrantes deben “ganarse” el derecho de vivir allí: esto es lo que tienen que hacer
    Tendencias

    Reino Unido anuncia que los migrantes deben “ganarse” el derecho de vivir allí: esto es lo que tienen que hacer

    “La zona central arderá”: revisa las regiones más afectadas por el calor extremo este fin de semana

    Quién era Spencer Lofranco, el actor que trabajó con John Travolta y falleció a sus 33 años

    Debacle en Anfield: Nottingham Forest golea al Liverpool y profundiza su mal momento en la Premier League
    El Deportivo

    Debacle en Anfield: Nottingham Forest golea al Liverpool y profundiza su mal momento en la Premier League

    Otro capítulo en la polémica: AFA obliga a Estudiantes a hacerle un pasillo a Rosario Central como nuevo campeón

    El potente mensaje de Manley Clerveaux tras su polémico castigo en Colo Colo: “Hablan y no saben ni una mier… de mí”

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025
    Finde

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber

    Vuelven los Locos rayados: Cinema se reúne después de 37 Años con formación original
    Cultura y entretención

    Vuelven los Locos rayados: Cinema se reúne después de 37 Años con formación original

    Pablo Chill-E celebra confirmación en Viña 2026: “Voy a dar cara para representar el trap y a los olvidados”

    Lina Meruane: “Con el genocidio en Gaza ha habido muchísimo silencio de escritores, artistas y periodistas de izquierda”

    Xi Jinping y Vladimir Putin envían saludan a Maduro por su cumpleaños y reafirman apoyo político a Venezuela
    Mundo

    Xi Jinping y Vladimir Putin envían saludan a Maduro por su cumpleaños y reafirman apoyo político a Venezuela

    En medio del G20: aliados de Ucrania dicen que plan de EE.UU. para fin de la guerra “requerirá trabajo adicional”

    Defensa de Bolsonaro cuestiona prisión preventiva y anuncia apelación ante la Corte Suprema brasileña

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?
    Paula

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?

    Festival Nube: arte, juego y creatividad

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”