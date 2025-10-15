SUSCRÍBETE
Dónde y a qué hora ver la semifinal de Marruecos vs. Francia por el Mundial Sub 20

Las selecciones abren la acción de este miércoles por el campeonato juvenil.

Sandar Estrella OportoPor 
Sandar Estrella Oporto
A qué hora y dónde ver la semifinal de Marruecos vs. Francia por el Mundial Sub 20. Foto referencial de archivo JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

Este miércoles se juegan las semifinales del Mundial Sub 20 y el primer cruce de la jornada enfrenta a Marruecos contra Francia

El conjunto africano viene de imponerse ante Estados Unidos, mientras que los europeos eliminaron a Noruega el pasado fin de semana.

Cuándo juega Marruecos vs. Francia

El partido de Marruecos vs. Francia por las semifinales del Mundial Sub 20 es este miércoles, 15 de octubre, a las 17:00 horas.

Las selecciones se miden en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Dónde ver a Marruecos vs. Francia

Los partidos semifinales del Mundial Sub 20 se transmiten en el canal DSports de DirecTV.

De forma online, el cruce se encuentra en el catálogo de la plataforma DGO.

