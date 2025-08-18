Emiten aviso de marejadas para los próximos días: revisa los sectores afectados

Emiten aviso de marejadas para los próximos días. Foto referencial de archivo

Se activó un nuevo aviso de marejadas, las que estarán vigentes en la zona norte del país durante los próximos días.

Así lo informó el Servicio Meteorológico de la Armada de Chile (Servimet) ante un evento asociado al paso de un sistema frontal por el océano.

Zonas y horarios del aviso de marejadas

El aviso de marejadas aplica en las costas entre Coquimbo y Arica , durante los días martes 19 y miércoles 20 de agosto.

Los horarios de mayor oleaje indicados por la Armada corresponden a dos tramos, entre las 07:00 y las 09:00 horas en la mañana y durante la tarde desde las 19:00 a las 21:00 horas.

Ante un aviso de marejadas, Senapred cuenta con medidas de seguridad a considerar por parte de la población: