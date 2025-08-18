Emiten aviso de marejadas para los próximos días: revisa los sectores afectados
El Servicio Meteorológico de la Armada de Chile detalló la condición que se presentará en las siguientes horas.
Se activó un nuevo aviso de marejadas, las que estarán vigentes en la zona norte del país durante los próximos días.
Así lo informó el Servicio Meteorológico de la Armada de Chile (Servimet) ante un evento asociado al paso de un sistema frontal por el océano.
Zonas y horarios del aviso de marejadas
El aviso de marejadas aplica en las costas entre Coquimbo y Arica, durante los días martes 19 y miércoles 20 de agosto.
Los horarios de mayor oleaje indicados por la Armada corresponden a dos tramos, entre las 07:00 y las 09:00 horas en la mañana y durante la tarde desde las 19:00 a las 21:00 horas.
Ante un aviso de marejadas, Senapred cuenta con medidas de seguridad a considerar por parte de la población:
- Evitar concurrir al borde costero, especialmente en zonas de roqueríos, ya sea para actividades recreativas o deportivas.
- No bañarse en playas señalizadas con bandera roja o que no cuenten con personal salvavidas, ya que pone en peligro la vida.
- Si se transita en vehículo, conducir con precaución, pues podría haber obstáculos en el camino, como arrastre de arenas, piedras o algas, entre otros.
- En la vivienda tomar los resguardos necesarios, como proteger ventanas y usar sacos de arena como obstáculo, para evitar el ingreso del agua.
