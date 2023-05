Esta es la restricción de horario para chilenos al comprar en supermercados de Argentina

Una nueva medida horaria tomaron ciertos supermercados de Argentina, debido a la llegada masiva de extranjeros chilenos a los comercios trasandinos.

Lo anterior ocurre, puesto que existe una conveniencia en el cambio de peso nacional al argentino y los productos se pueden adquirir a aproximadamente un tercio del costo establecido en el territorio de Chile.

En consecuencia, en los últimos meses se torna común que los supermercados del otro lado de la cordillera cuenten con filas de kilométricas y esperas de hasta cinco horas en Aduana para ingresar a Argentina.

¿Cuál es el nuevo horario de los supermercados argentinos?

Según lo informado por el medio argentino, El Clarín, desde esta semana en adelante, el hipermercado Óscar David, uno de los comercios mayoristas principales de la zona, tomó la siguiente medida:

Horario de atención a compradores con cédula de identidad extranjera , entre las 07:00 y 14:00 horas .

Horario de atención a residentes de Mendoza, entre las 07:00 y las 19:00 horas.

En el caso del hipermercado, la masiva llegada de chilenos, los llevó a tomar la medida de limitar el horario de atención de los turistas extranjeros para no afectar la sus habituales clientes de Mendoza.

Los representantes del supermercado mayorista, Óscar David, explicaron a Mendoza Post que “ya están viniendo de otros países, no solo de Chile. Tenemos que dar una respuesta a los comercios de cercanía que no pueden venir a comprar a nuestro negocio debido a la cantidad de gente que hay”.

“De este modo podemos atender en la tarde a los comerciantes locales que no están pudiendo comprar la cantidad de productos para llevar a los barrios. Nos estaba preocupando la situación, no por falta de mercadería, pero no nos daba el tiempo para reponer ni revisar las góndolas debido a la cantidad de gente que circulaba en nuestro negocio”, añadieron desde el hipermercado.

Asimismo, algunos datos que otorgó el medio El Clarín son: