SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Estas son las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Revisa a continuación el detalle con los sectores afectados y horarios de la interrupción del servicio, requerida para la realización de trabajos.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Estas son las comunas de la RM con corte de luz programado. Foto referencial JAVIER SALVO/ATON CHILE

    La compañía de electricidad Enel anunció una serie de cortes de luz programados para sectores acotados de la Región Metropolitana.

    Según indicó la empresa en su sitio web, la interrupción del suministro es necesaria por algunas horas para la realización de trabajos en el área afectada.

    Comunas con corte de luz programado

    Estas son las comunas con corte de luz programado durante el miércoles, 4 de febrero:

    • Huechuraba: desde las 10:00 a las 16:00 horas
    • La Reina: desde las 10:00 a las 16:00 horas
    • Las Condes: desde las 10:00 a las 16:00 horas
    • Las Condes: desde las 10:00 a las 15:00 horas
    • Conchalí: desde las 10:30 a las 16:30 horas
    • Independencia: desde las 9:30 a las 17:30 horas
    • Macul: desde las 10:00 a las 17:00 horas
    • Santiago: desde las 10:00 a las 16:00 horas
    • San Ramón: desde las 10:00 a las 17:00 horas
    • Maipú: desde las 10:00 a las 16:00 horas
    • Maipú: desde las 10:00 a las 16:00 horas
    • La Florida: desde las 10:00 a las 16:00 horas

    El mapa completo de trabajos programados se encuentra en este enlace, donde los cortes en curso se muestran en verde, mientras que las interrupciones a realizar a futuro figuran marcadas en azul.

    Ante eventuales interrupciones del servicio, Enel indica los siguientes canales para contactarlos:

    • A través del WhatsApp oficial, al número +56994447606, donde se pueden reportar emergencias y solicitar información.
    • Aplicación Enel Clientes Chile, disponible para descargar de forma gratuita en las tiendas de Google PlayApp Store y AppGallery.
    • En la página enel.cl/clientes, donde se puede revisar el mapa de la Región Metropolitana y visualizar eventuales fallas o cortes programados.
    • A través del call center, llamando a alguno de los siguientes números: 600 696 0000 / 800 800 696.
    Más sobre:Corte de luzCortes de luzCorte de luz SantiagoCorte de luz RMCorte de luz Región MetropolitanaCorte de luz programadoRMRegión MetropolitanaSantiagoComunasHorarioEnel

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Gustavo. Un gran Honor. Amor a Colombia”: Los detalles del cara a cara de Trump y Petro en la Casa Blanca

    “Clarísimas las prioridades”: Constanza Martínez (FA) ironiza con Kast por gira en Europa y su postura a candidatura de Bachelet

    Crimen y amistad: mira el trailer de la serie que junta a Elisabeth Moss y Kerry Washington

    “Pequeñez y frivolidad”: Boric responde a Squella por acusación de “amarre” ante postulación de Bachelet a la ONU

    Detienen al presunto autor de homicidio frustrado en Valdivia: habría atacado a la víctima con un machete en la vía pública

    Meryl Streep interpretará a Joni Mitchell en biopic dirigida por Cameron Crowe

    Lo más leído

    1.
    Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Chelsea por la Carabao Cup en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Chelsea por la Carabao Cup en TV y streaming

    2.
    Temblor hoy, lunes 2 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 2 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    3.
    Comienza el pago del permiso de circulación: ¿Hasta cuándo hay plazo y cuáles son los documentos necesarios?

    Comienza el pago del permiso de circulación: ¿Hasta cuándo hay plazo y cuáles son los documentos necesarios?

    4.
    Temblor hoy, domingo 1 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 1 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Anuncian un sistema frontal para la zona central: cuándo llega la lluvia a la Región Metropolitana

    Anuncian un sistema frontal para la zona central: cuándo llega la lluvia a la Región Metropolitana

    Quién es Daniella Cabello, hija de Diosdado Cabello nombrada ministra de Turismo en Venezuela

    Quién es Daniella Cabello, hija de Diosdado Cabello nombrada ministra de Turismo en Venezuela

    Xiaomi estrena en Chile sus nuevas gafas inteligentes de audio: prometen 13 horas de música y diseño modular

    Xiaomi estrena en Chile sus nuevas gafas inteligentes de audio: prometen 13 horas de música y diseño modular

    Servicios

    Estas son las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Estas son las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Cambio de hora: ¿Cuándo empieza el horario de invierno en Chile?

    Cambio de hora: ¿Cuándo empieza el horario de invierno en Chile?

    Revisa si tienes multas sin pagar: es requisito para obtener el permiso de circulación

    Revisa si tienes multas sin pagar: es requisito para obtener el permiso de circulación

    “Clarísimas las prioridades”: Constanza Martínez (FA) ironiza con Kast por gira en Europa y su postura a candidatura de Bachelet
    Chile

    “Clarísimas las prioridades”: Constanza Martínez (FA) ironiza con Kast por gira en Europa y su postura a candidatura de Bachelet

    “Pequeñez y frivolidad”: Boric responde a Squella por acusación de “amarre” ante postulación de Bachelet a la ONU

    Detienen al presunto autor de homicidio frustrado en Valdivia: habría atacado a la víctima con un machete en la vía pública

    Casi todos los fondos de pensiones subieron en el arranque del año
    Negocios

    Casi todos los fondos de pensiones subieron en el arranque del año

    Bolsa de Santiago extiende su alza y vuelve a acercarse a sus máximos históricos

    Dipres apunta a los ingresos por impuestos a las empresas como la gran debilidad para proyectar cifras fiscales

    Los 5 ejercicios esenciales que todo adulto debe hacer para envejecer bien
    Tendencias

    Los 5 ejercicios esenciales que todo adulto debe hacer para envejecer bien

    El ejercicio clave de la vida cotidiana que mejora la salud sin la necesidad de ir al gimnasio, según la ciencia

    Por qué la familia real de Noruega está vinculada al caso de Jeffrey Epstein

    “Sé lo que soy como jugador”: Marcelo Morales responde a las críticas por su estado físico en su presentación en la U
    El Deportivo

    “Sé lo que soy como jugador”: Marcelo Morales responde a las críticas por su estado físico en su presentación en la U

    Felipe Correa ratifica a Nicolás Córdova como técnico de la Roja y revela el calendario de amistosos de Chile en 2026

    “Si hubiera venido Djokovic, hubiera sido increíble”: Nicolás Massú se prepara para recibir a Serbia en la Copa Davis

    Cómo es Maillard, el restaurante en el que cada una de las preparaciones pasa por la parrilla
    Finde

    Cómo es Maillard, el restaurante en el que cada una de las preparaciones pasa por la parrilla

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    Crimen y amistad: mira el trailer de la serie que junta a Elisabeth Moss y Kerry Washington
    Cultura y entretención

    Crimen y amistad: mira el trailer de la serie que junta a Elisabeth Moss y Kerry Washington

    Meryl Streep interpretará a Joni Mitchell en biopic dirigida por Cameron Crowe

    Lucky: así luce Anya Taylor-Joy en su nueva serie para el streaming

    “Gustavo. Un gran Honor. Amor a Colombia”: Los detalles del cara a cara de Trump y Petro en la Casa Blanca
    Mundo

    “Gustavo. Un gran Honor. Amor a Colombia”: Los detalles del cara a cara de Trump y Petro en la Casa Blanca

    La mediática hija de Diosdado Cabello nombrada como ministra de Turismo y que refuerza su poder en el gobierno venezolano

    Estados Unidos derriba un dron iraní que se aproximaba al portaaviones USS Abraham Lincoln

    Hablemos de amor: mi abuelo me escogió
    Paula

    Hablemos de amor: mi abuelo me escogió

    La realidad del aborto espontáneo: una conversación que debemos naturalizar

    Vacaciones y familias ensambladas: ¿Cómo se construyen los acuerdos?