Estas son las comunas en las que es feriado el miércoles 20 de agosto

Este miércoles, 20 de agosto, corresponde el siguiente feriado del año, por la conmemoración del natalicio del padre de la patria, Bernardo O’Higgins.

Sin embargo, cabe aclarar que esta fecha no tiene alcance nacional y solo aplica a dos comunas del país.

La jornada es día feriado en Chillán y Chillán Viejo , en la Región de Ñuble, según se encuentra determinado en la Ley 20.768.

Estas son las comunas donde es feriado el miércoles 20 de agosto.

Cuándo es el próximo feriado nacional

En lo que respecta a los feriados para todo el país, las siguientes fechas marcadas en el calendario corresponden a las Fiestas Patrias.

Para el 2025 son festivos los días jueves 18 y viernes 19 de septiembre, por la Independencia Nacional y el Día de las Glorias del Ejército, respectivamente.

Considerando ambas jornadas más el fin de semana, la celebración dieciochera de este año se extenderá oficialmente por cuatro días.

