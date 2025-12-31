Este es el horario del Metro de Santiago para el 31 de diciembre por el Año Nuevo. Foto referencial de archivo

En las próximas horas se desarrollará la celebración del Año Nuevo, donde la Región Metropolitana prepara un show de fuegos artificiales, motivo por el que se anunció una extensión horaria para el funcionamiento del Metro de Santiago.

La medida se enmarca en el festejo capitalino protagonizado por el regreso de la fiesta a la Torre Entel, donde habrá además drones y presentaciones musicales.

Al respecto, el servicio de transporte detalló cómo será su funcionamiento especial para despedir el año y recibir el 2026.

Horario del Metro el 31 de diciembre

Metro de Santiago tendrá un horario especial este 31 de diciembre, donde algunas estaciones funcionarán hasta la 1:30 horas , correspondientes a:

Estaciones de ingreso

Línea 1 Los Héroes

Línea 1 y 3 Universidad de Chile

Estaciones de salida

Línea 1 San Pablo, Las Rejas, Estación Central, Los Héroes, Universidad de Chile, Baquedano, Tobalaba, Escuela Militar y Los Domínicos

Línea 3 Plaza Quilicura, Los Libertadores, Ñuñoa y Plaza Egaña

Estación de combinación

Línea 1 y 3 Universidad de Chile

En tanto, la estación La Moneda estará cerrada desde las 15:00 horas.

Posteriormente, para el 1 de enero aplicará el horario de día festivo, desde las 7:30 a las 23:00 horas.