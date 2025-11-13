OFERTA ELECCIONES $990
    Estos son los documentos válidos para votar en las elecciones

    El proceso presidencial y parlamentario es obligatorio durante este domingo 16 de noviembre.

    Sandar Estrella Oporto
    Estos son los documentos válidos para votar en las elecciones. Foto referencial de archivo DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Este domingo, 16 de noviembre, son las elecciones presidenciales y parlamentarias, donde la ciudadanía deberá elegir sus preferencias mediante voto obligatorio.

    Actualmente se encuentra establecida una multa de entre 0,5 y 1,5 UTM para los ciudadanos chilenos que no concurran a votar, es decir, desde $34.000 a $104.000 aproximadamente.

    En tanto, las excusas válidas para ausentarse corresponden a:

    • Encontrarse enfermo
    • Estar ausente del país o en una localidad ubicada a más de 200 km del local de votación
    • Desempeñar funciones que encomienda la Ley 18.700
    • Tener otro impedimento grave acreditado ante el juez de policía local
    • Tener una discapacidad y contar con certificación respectiva

    Cuáles son los documentos válidos para votar

    Se puede votar con alguno de los siguientes documentos:

    • Cédula de identidad
    • Pasaporte

    Se trata de los únicos elementos válidos para acreditar la identidad en la mesa de votación y pueden estar vencidos hasta un año atrás, es decir, el 16 de noviembre de 2024.

    Por el contrario, el Registro Civil ratificó que no se permite sufragar con otros documentos como:

    • Comprobante del trámite de solicitud de la cédula de identidad
    • Licencia de conducir
    • Fotocopia o imagen digital de un documento

