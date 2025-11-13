Estos son los documentos válidos para votar en las elecciones. Foto referencial de archivo

Este domingo, 16 de noviembre, son las elecciones presidenciales y parlamentarias, donde la ciudadanía deberá elegir sus preferencias mediante voto obligatorio.

Actualmente se encuentra establecida una multa de entre 0,5 y 1,5 UTM para los ciudadanos chilenos que no concurran a votar, es decir, desde $34.000 a $104.000 aproximadamente.

En tanto, las excusas válidas para ausentarse corresponden a:

Encontrarse enfermo

Estar ausente del país o en una localidad ubicada a más de 200 km del local de votación

Desempeñar funciones que encomienda la Ley 18.700

Tener otro impedimento grave acreditado ante el juez de policía local

Tener una discapacidad y contar con certificación respectiva

Cuáles son los documentos válidos para votar

Se puede votar con alguno de los siguientes documentos:

Cédula de identidad

Pasaporte

Se trata de los únicos elementos válidos para acreditar la identidad en la mesa de votación y pueden estar vencidos hasta un año atrás, es decir, el 16 de noviembre de 2024.

Por el contrario, el Registro Civil ratificó que no se permite sufragar con otros documentos como:

Comprobante del trámite de solicitud de la cédula de identidad

Licencia de conducir

Fotocopia o imagen digital de un documento