    Extienden plazo para postular al FUAS: ¿Cómo solicitar becas o gratuidad?

    La Subsecretaría de Educación Superior facilitó un mayor tiempo para que los estudiantes complementen el formulario en línea.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Extienden plazo para postular al FUAS: este es el nuevo plazo para solicitar becas o gratuidad. Foto referencial

    Se extendió el plazo de postulación al FUAS 2026, por lo que los estudiantes disponen de más días para completar su solicitud de becas, créditos o la gratuidad, para el financiamiento de la enseñanza superior.

    Cabe recordar que se trata del segundo periodo de postulación al Formulario Único de Acreditación Socioeconómica, que originalmente terminaba este 12 de marzo.

    En tanto, desde la Subsecretaría de Educación Superior se confirmó que el trámite se podrá completar hasta el próximo viernes, 20 de marzo, a las 14:00 horas.

    Cómo postular al FUAS

    La postulación a becas, créditos y la gratuidad para la educación superior se realiza en el sitio fuas.cl.

    De acuerdo a lo señalado desde la Subsecretaría de Educación Superior, mientras el proceso esté abierto, es posible rectificar la información ingresada, por lo que será válido el último formulario que se envíe para postular.

    Se trata de un trámite dirigido a alumnos ingresaron a la educación superior este año, además de quienes ya cursaban una carrera anteriormente, pero buscan un beneficio con mayor cobertura.

    Por el contrario, no deben postular quienes ya completaron el proceso en el primer periodo del año pasado, ni estudiantes que cuentan con un beneficio que desean mantener, dado que la renovación es automática al seguir cumpliendo con los requisitos.

    Cabe recordar que las fechas clave de la segunda postulación indican que la información de nivel socioeconómico se dará a conocer el 16 de abril, mientras que los resultados de asignación se publicarán el 27 de mayo.

    Los beneficios que se asignan mediante el FUAS corresponden a:

    • Gratuidad
    • Beca Nuevo Milenio
    • Beca Bicentenario
    • Beca Juan Gómez Millas
    • Beca Juan Gómez Millas para Estudiantes Extranjeras/os
    • Beca Excelencia Técnica
    • Beca Excelencia Académica
    • Beca Distinción a las Trayectorias Educativas
    • Beca para Hijas e Hijos de Profesionales de la Educación
    • Beca de Articulación
    • Beca para Estudiantes en Situación de Discapacidad
    • Beca Continuidad de Estudios para Instituciones en Cierre
    • Beca de Alimentación para la Educación Superior
    • Fondo Solidario de Crédito Universitario
    • Crédito con Garantía Estatal
