    Hasta 34°C de máxima: pronostican altas temperaturas en dos regiones del centro-norte para el martes

    Las altas temperaturas se percibirán principalmente durante la tarde del martes 23 de diciembre.

    Por 
    Sebastián Yeza
    SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

    La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) pronosticó altas temperaturas para zonas de dos regiones del centro-norte del país. Dicho fenómeno se desarrollará dentro del martes 23 de diciembre.

    Se trata de una situación asociada al desarrollo de la vaguada costera y que se espera para la tarde del martes.

    En concreto, las zonas afectadas serán el litoral, cordillera de la costa, precordillera y valles precordilleranos de la Región de Coquimbo; y el litoral y cordillera de la costa de la Región de Valparaíso.

    Sin embargo, las temperaturas máximas esperadas para dicha jornada son distintas según la zona.

    Pronóstico para el martes 23

    Región de Coquimbo:

    • Litoral: 22°C-23°C
    • Cordillera de la costa: 29°C-31°C
    • Precordillera: 31°C-33°C
    • Valles precordilleranos: 31°C-33°C

    Región de Valparaíso:

    • Litoral: 24°C-26°C
    • Cordillera de la costa: 32°C-34°C

