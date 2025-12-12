¿Hay Ley Seca el fin de semana por la segunda vuelta de las elecciones presidenciales? Foto referencial

Este fin de semana se desarrolla la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, donde suelen presentarse dudas como la aplicación de la llamada Ley Seca.

Cabe recordar que la jornada de sufragios está programada para este domingo, 14 de diciembre, en una instancia con voto obligatorio.

¿Hay Ley Seca en las elecciones?

Para las elecciones del domingo 14 de diciembre no hay Ley Seca .

La medida no aplica porque la normativa que prohibía la venta de bebidas alcohólicas durante la jornada de votaciones fue derogada en agosto 2024.

El cambio fue parte de la ley N° 21.693, que reformó la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios.

Cómo funcionará el comercio el fin de semana

La jornada del domingo está catalogada como feriado legal, por lo que se indica el cierre de malls y strips centers que funcionen bajo una misma admiración.

Según indicó la Dirección del Trabajo, el feriado obligatorio para los trabajadores comienza a las 21:00 horas del sábado y se extiende hasta, al menos, las 06:00 horas del lunes.

Por el contrario, el resto del comercio puede atender, por lo que el domingo abren los supermercados, tiendas y locales que funcionen de forma independiente.