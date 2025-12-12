VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Algunos supermercados cierran temprano este sábado: revisa los horarios por la segunda vuelta

    La jornada de votaciones del domingo corresponde a un feriado legal, que indica el cierre en determinados establecimientos del comercio.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Algunos supermercados cierran temprano este sábado: revisa los horarios por la segunda vuelta. Foto referencial de archivo

    Este fin de semana se debe regresar a las urnas ante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, lo que también repite las modificaciones al comercio ocurridas en el proceso anterior.

    La jornada está programada para el domingo 14 de diciembre, día catalogado como feriado legal.

    Lo anterior se traduce en que deben permanecer cerrados los recintos comerciales y strip centers que funcionen bajo una misma administración.

    Según indicó la Dirección del Trabajo, el feriado obligatorio para los trabajadores comienza a las 21:00 horas del sábado y se extiende hasta, al menos, las 06:00 horas del lunes.

    Por el contrario, el resto del comercio puede atender, por lo que el domingo abren los supermercados, tiendas y locales que funcionen de forma independiente.

    Algunos supermercados cierran temprano este sábado: revisa los horarios por la segunda vuelta. Foto referencial

    Horarios de los supermercados

    Ante el feriado legal por la jornada de votaciones, los establecimientos situados en centros comerciales deben modificar su atención al público.

    En esa línea, las principales cadenas de supermercados han informado sobre los locales que tendrán cierre anticipado durante el sábado 13 y permanecerán cerrados el domingo 14.

    • Tottus

    En este link la cadena informa cuáles son los establecimientos que tendrán horario normal y los que contarán con cierre anticipado entre 19:00 y 19:30 horas, además de estar cerrados el domingo.

    • Lider

    La cadena detalla en este listado cuáles establecimientos estarán abiertos o cerrados durante el domingo.

    • Jumbo

    La cadena especificó sobre los locales que estarán abiertos el domingo en este enlace.

    • Santa Isabel

    Con un llamado a planificar las compras, la cadena dio a conocer cuáles de sus supermercados abrirán durante el domingo en este enlace.

    • aCuenta

    La firma dio a conocer mediante redes sociales que todos los supermercados ubicados en malls o strip centers funcionarán hasta las 19:30 horas del sábado y estarán cerrados el domingo.

    El resto de sus locales funcionará hasta las 21:30 horas del sábado y hasta las 21:00 horas del domingo.

    Lee también:

    Más sobre:EleccionesElecciones presidencialesSegunda vueltaComercioFeriadoFeriado legalSupermercadoSupermercadosMallsMallHorarioCierreCierre anticipadoTottusUnimarcJumboSanta IsabelLiderHorario TottusHorario UnimarcHorario JumboHorario Santa IsabelHorario LiderSábadoDomingo13 de diciembre14 de cierreCerrado

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Comité de Ministro votará el próximo miércoles el futuro de Maratué, el proyecto inmobiliario de familia Lería

    El testamento que dejó Fernando Larrain Peña hace 15 años

    Iron Maiden anuncia el lugar y la fecha de su regreso a Chile en 2026

    ¿Cuánto paga un triunfo de Jara o Kast en las apuestas? Las probabilidades en Polymarket ad portas de la elección

    Consorcio podría convertirse en el tercer accionista de ABC

    Proyecto Volta de US$2.500 millones recibe aprobación ambiental: comenzaría producción de amoniaco verde en 2029

    Lo más leído

    1.
    ¿Hay Ley Seca el fin de semana por la segunda vuelta de las elecciones presidenciales?

    ¿Hay Ley Seca el fin de semana por la segunda vuelta de las elecciones presidenciales?

    2.
    Cómo funcionará el comercio durante este domingo por la segunda vuelta

    Cómo funcionará el comercio durante este domingo por la segunda vuelta

    3.
    Temblor hoy, miércoles 10 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 10 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    4.
    Caravana Navideña Coca Cola en Viña del Mar: este es el recorrido y horario actualizado

    Caravana Navideña Coca Cola en Viña del Mar: este es el recorrido y horario actualizado

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Por qué un rinoceronte blanco del Buinzoo fue trasladado de Chile a Brasil

    Por qué un rinoceronte blanco del Buinzoo fue trasladado de Chile a Brasil

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Servicios

    ¿Hay Ley Seca el fin de semana por la segunda vuelta de las elecciones presidenciales?

    ¿Hay Ley Seca el fin de semana por la segunda vuelta de las elecciones presidenciales?

    Rating del jueves 11 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 11 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Algunos supermercados cierran temprano este sábado: revisa los horarios por la segunda vuelta

    Algunos supermercados cierran temprano este sábado: revisa los horarios por la segunda vuelta

    Liberan a reo desde cárcel de Rancagua: Gendarmería habría malinterpretado documento del tribunal
    Chile

    Liberan a reo desde cárcel de Rancagua: Gendarmería habría malinterpretado documento del tribunal

    ¿Hay Ley Seca el fin de semana por la segunda vuelta de las elecciones presidenciales?

    Tras acusaciones de Monsalve: gobierno apunta a que “cualquier situación que se quiera plantear”, están las instituciones para hacerlo

    Comité de Ministro votará el próximo miércoles el futuro de Maratué, el proyecto inmobiliario de familia Lería
    Negocios

    Comité de Ministro votará el próximo miércoles el futuro de Maratué, el proyecto inmobiliario de familia Lería

    El testamento que dejó Fernando Larrain Peña hace 15 años

    ¿Cuánto paga un triunfo de Jara o Kast en las apuestas? Las probabilidades en Polymarket ad portas de la elección

    Revisa aquí la lista completa de los ganadores del The Game Awards 2025
    Tendencias

    Revisa aquí la lista completa de los ganadores del The Game Awards 2025

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Qué significa que Disney invierta en OpenAI, la empresa madre de ChatGPT

    Qué es la “Ley Tiago Nunes” que se aprobó en el Consejo de Presidentes de cara a la temporada 2026
    El Deportivo

    Qué es la “Ley Tiago Nunes” que se aprobó en el Consejo de Presidentes de cara a la temporada 2026

    “Dueños y señores del encuentro”: en España elogian la propuesta del Betis de Manuel Pellegrini en la Europa League

    La primera gran batalla del mercado de pases: Colo Colo sale al paso de la UC y presenta oferta por Matías Palavecino

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Iron Maiden anuncia el lugar y la fecha de su regreso a Chile en 2026
    Cultura y entretención

    Iron Maiden anuncia el lugar y la fecha de su regreso a Chile en 2026

    El hilo fantasma: la nueva vida de la película que abrumó a Daniel Day-Lewis y lo hizo retirarse del cine

    Natalino cierra su año con un nuevo single

    Por qué la inteligencia de Dinamarca clasifica a los Estados Unidos de Trump como un riesgo para la seguridad
    Mundo

    Por qué la inteligencia de Dinamarca clasifica a los Estados Unidos de Trump como un riesgo para la seguridad

    Venezuela acusa a Estados Unidos de suspender los vuelos de deportación de migrantes venezolanos

    EE.UU. afirma que pretende incautar el petróleo del buque intervenido frente a Venezuela

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro
    Paula

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Fundación Gerocultura: el proyecto que pone la vejez sobre las tablas

    Hablemos de amor: por qué muchas mujeres se sienten más acompañadas por alguien menor