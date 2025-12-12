Algunos supermercados cierran temprano este sábado: revisa los horarios por la segunda vuelta. Foto referencial de archivo

Este fin de semana se debe regresar a las urnas ante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, lo que también repite las modificaciones al comercio ocurridas en el proceso anterior.

La jornada está programada para el domingo 14 de diciembre, día catalogado como feriado legal.

Lo anterior se traduce en que deben permanecer cerrados los recintos comerciales y strip centers que funcionen bajo una misma administración.

Según indicó la Dirección del Trabajo, el feriado obligatorio para los trabajadores comienza a las 21:00 horas del sábado y se extiende hasta, al menos, las 06:00 horas del lunes.

Por el contrario, el resto del comercio puede atender, por lo que el domingo abren los supermercados, tiendas y locales que funcionen de forma independiente.

Horarios de los supermercados

Ante el feriado legal por la jornada de votaciones, los establecimientos situados en centros comerciales deben modificar su atención al público.

En esa línea, las principales cadenas de supermercados han informado sobre los locales que tendrán cierre anticipado durante el sábado 13 y permanecerán cerrados el domingo 14.

Tottus

En este link la cadena informa cuáles son los establecimientos que tendrán horario normal y los que contarán con cierre anticipado entre 19:00 y 19:30 horas, además de estar cerrados el domingo.

Lider

La cadena detalla en este listado cuáles establecimientos estarán abiertos o cerrados durante el domingo.

Jumbo

La cadena especificó sobre los locales que estarán abiertos el domingo en este enlace.

Santa Isabel

Con un llamado a planificar las compras, la cadena dio a conocer cuáles de sus supermercados abrirán durante el domingo en este enlace.

aCuenta

La firma dio a conocer mediante redes sociales que todos los supermercados ubicados en malls o strip centers funcionarán hasta las 19:30 horas del sábado y estarán cerrados el domingo.

El resto de sus locales funcionará hasta las 21:30 horas del sábado y hasta las 21:00 horas del domingo.