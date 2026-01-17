SUSCRÍBETE POR $1100
    Incendios forestales en Biobío: piden evacuar sectores de Penco y Concepción

    El organismo activó el servicio de mensajería SAE debido al incendio forestal Trinitarias que ha afectado al menos 300 hectáreas de vegetación.

    Por 
    Sebastián Yeza
     
    Roberto Martínez
    Referencial. JAVIER TORRES/ATON CHILE

    El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) realizó diversas peticiones relacionadas a la situación de los incendios forestales en la Región del Biobío, durante la tarde de este sábado.

    En primer término, el organismo pidió la evacuación del sector El Durazno, en Penco, debido a la evolución de un siniestro.

    Ante aquello, se pidió actuar con calma y acatando las indicaciones de la autoridad y equipos de respuesta.

    A las 20.00 horas, Senapred llamó a los vecinos de los sectores El Maqui, Puente 1, Pretil y Chaimavida, en la comuna de Concepción, a abandonar sus viviendas, ante el avance de otro siniestro que avanza hacia sectores poblados.

    Llaman a “informarse preventivamente” en Concepción

    Senapred también solicitó a los habitantes de Concepción, capital de la Región del Biobío, mantenerse informados respecto a la evolución de los siniestros cercanos a la zona.

    “Por incendio forestal, Senapred solicita mantenerse informado preventivamente sobre situación de incendio forestal en la comuna de Concepción”, señalaron.

    En ese contexto, se confirmó la activación de la mensajería SAE en el área.

    Hasta las 17.46 horas estaba vigente una alerta amarilla en Concepción debido al incendio forestal Trinitarias, el cual se mantenía en combate.

    De acuerdo a lo reportado por la Corporación Nacional Forestal (Conaf), dicho siniestro ha afectado al menos 300 hectáreas.

    La emergencia, entonces, requirió del despliegue de ocho brigadas, una máquina pesada, dos helicópteros, cuatro aviones, un avión de observación y un avión cisterna pesado.

