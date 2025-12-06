Metro de Santiago informa normalización de servicio en la Línea 3

Metro de Santiago informó que tres estaciones de la Línea 2 estaban sin servicio servicio de trenes este sábado al mediodía, debido a la presencia de una persona en la vía. Sin embargo, la situación se normalizó cerca de las 13.26 horas.

Minutos antes, la empresa había señalado que, producto de la presencia de una persona en la vía, la Línea 2 solo estaba operativa en dos tramos: entre Vespucio Norte y Cerro Blanco, y entre Los Héroes y Hospital El Pino. La interrupción afectaba principalmente al sector céntrico de la capital, donde se concentra alto flujo de pasajeros.

Paralelamente, Red Movilidad informó que dispuso refuerzos y servicios especiales para mitigar el impacto de la interrupción en la Línea 2. Según detalló la entidad, el Metro solo está operando entre Vespucio Norte y Cerro Blanco, y entre Los Héroes y Hospital El Pino, por lo que se activaron buses de apoyo en superficie.

En ese contexto, se habilitaron buses de Apoyo Metro que circulan de manera paralela al trazado de la Línea 5, realizando un servicio en bucle entre las estaciones Los Héroes y Cerro Blanco con el fin de facilitar los traslados de los usuarios afectados.

Asimismo, Red Movilidad anunció el refuerzo de los recorridos del Eje Gran Avenida, uno de los puntos con mayor demanda durante contingencias en el tren subterráneo.

Metro indicó que equipos en terreno trabajaban para normalizar el servicio, mientras se mantenía la investigación respecto de la persona que ingresó a las vías. Asimismo, llamó a los usuarios a informarse a través de los canales oficiales y planificar sus traslados.

El servicio se normalizó, oficialmente, a las 13:26 horas.