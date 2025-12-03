Transvip se adjudica licitación para ser parte del transporte del Aeropuerto de Santiago por los próximos cinco años

La empresa de transportes Transvip informó que se adjudicó una nueva licitación para la prestación del servicio de transporte mediante minibuses en el Aeropuerto de Santiago, convocada en agosto pasado por la Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel. Este nuevo contrato permitirá a Transvip operar hasta el 2031.

Según precisó la empresa, con esta adjudicación, Transvip se convierte en la única empresa con licencia para operar más allá del 2030.

Adicionalmente, la empresa aseguró que se convertirá en el primer operador de transfer en incorporar vans eléctricas en 2026.

PABLO SANHUEZA

“Esta adjudicación reconoce nuestra trayectoria, capacidad de operación y el trabajo que venimos desarrollando desde hace años para ofrecer un servicio confiable, seguro, tecnológico, al alcance de todos y con foco en la experiencia del pasajero. Nuestro servicio de van compartida, con cobertura en toda la RM, es hoy la forma más económica de llegar directamente desde la puerta de la casa al aeropuerto -y viceversa-, y en este nuevo ciclo, pretendemos llevarlo a otro nivel”, señaló el gerente general de la empresa, Santiago Caicedo, en un comunicado.

Condiciones de la licitación

Según detalló la compañía, a través de un comunicado, Transvip se comprometió a aumentar su flota actual (que hoy supera los 200 minibuses), modernizar las unidades existentes e implementar un plan gradual de incorporación de tecnologías de baja o cero emisiones, que contempla la introducción de modelos 100% eléctricos en los próximos meses.

Además, dispondrá de una app y sitio web para consulta, compra, gestión y seguimiento de viajes, junto a los cuatro counters de atención disponibles en los terminales 1 y 2 del aeropuerto.

“A todo lo anterior, se suman dos elementos únicos en la industria: la implementación de tótems de autoatención para compra express, y la incorporación de un sistema de detección de fatiga y somnolencia en tiempo real, que permitirá viajes más seguros”, agregaron.

Con esta nueva adjudicación, la empresa completará 21 años de operación continua en el principal aeropuerto del país.