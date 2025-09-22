Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes. Foto referencial de archivo

La compañía de electricidad Enel anunció una serie de cortes de luz programados para sectores acotados de la Región Metropolitana.

Según indicó la empresa en su sitio web, la interrupción del suministro es necesaria por algunas horas para la realización de trabajos en el área afectada.

Comunas con corte de luz este martes

Estas son las comunas con corte de luz programado durante el martes, 23 de septiembre:

Vitacura: desde las 10:00 a las 16:00 horas

Las Condes: desde las 10:00 a las 14:00 horas

Las Condes: desde las 10:00 a las 16:00 horas

Las Condes: sector de Hernando de Magallanes entre 11:30 y 12:30 horas, mientras que el sector de Av. Apoquindo estará afectado desde 15:30 a 16:30 horas

Las Condes: desde las 9:30 a las 10:30 horas

Las Condes: desde las 14:00 a las 15:00 horas

La Reina: desde las 11:00 a las 17:00 horas

La Reina: desde las 10:30 a las 17:30 horas

Providencia: desde las 9:30 a las 15:30 horas

Huechuraba: desde las 10:00 a las 16:00 horas

Recoleta: desde las 9:30 a las 14:00 horas

Quinta Normal: sector de Nicolás Palacios de 12:00 a 14:00 horas y sector de Rivas Vicuña entre 15:00 y 17:00 horas

Pudahuel: desde las 09:30 a las 15:30 horas

Peñalolén: desde las 10:00 a las 17:00 horas

Estación Central: desde las 10:30 a las 15:30 horas

La Florida: desde las 10:00 a las 18:00 horas

La Florida: desde las 10:00 a las 14:00 horras

Maipú: desde las 11:00 a las 17:00 horas

Maipú: desde las 09:00 a las 15:00 horas

Lampa: desde las 9:00 a las 15:00 horas

El mapa completo de trabajos programados se encuentra en este enlace, donde los cortes en curso se muestran en verde, mientras que las interrupciones a realizar a futuro figuran marcadas en azul.

Ante eventuales interrupciones del servicio, Enel indica los siguientes canales para contactarlos: