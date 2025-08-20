Las 14 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Enel informa cortes de luz afectarán a 5 comunas de Santiago este miércoles 19 marzo.

La compañía de electricidad Enel anunció una serie de cortes de luz programados para sectores acotados de la Región Metropolitana.

Según indicó la empresa en su sitio web, la interrupción del suministro es necesaria por algunas horas para la realización de trabajos en el área afectada.

Comunas con corte de luz este jueves

Estas son las comunas con corte de luz programado durante el jueves, 21 de agosto:

Lo Barnechea: desde las 10:00 a las 16:00 horas

Providencia: corte en sector de Av. Francisco Bilbao de 11:30 a 17:30 horas y en sector de Pedro Navia desde las 10:30 a 16:30 horas

Ñuñoa: desde las 10:30 a las 17:30 horas

Vitacura: desde las 10:30 a las 16:30 horas

Las Condes: desde las 14:00 a las 15:00 horas

Las Condes: desde las 15:30 a las 16:30 horas

Las Condes: desde las 9:30 a las 10:30 horas

Las Condes: desde las 11:30 a las 12:30 horas

Huechuraba: desde las 09:30 a las 16:30 horas

Recoleta: desde las 11:30 a las 17:30 horas

Cerro Navia: desde las 11:00 a las 17:00 horas

Pudahuel: desde las 01:00 a las 06:00 horas

Lo Prado: desde las 10:00 a las 14:00 horas

Estación Central: desde las 10:00 a las 16:00 horas

Maipú: desde las 09:00 a las 20:00 horas

Macul: desde las 11:00 a las 17:00 horas

La Granja: desde las 10:00 a las 17:00 horas

El mapa completo de trabajos programados se encuentra en este enlace, donde los cortes en curso se muestran en verde, mientras que las interrupciones a realizar a futuro figuran marcadas en azul.

Ante eventuales interrupciones del servicio, Enel indica los siguientes canales para contactarlos: