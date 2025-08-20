SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Servicios

Las 14 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Revisa a continuación el detalle con los sectores afectados y horarios de la interrupción del servicio, requerida para la realización de trabajos.

Sandar Estrella OportoPor 
Sandar Estrella Oporto
Enel informa cortes de luz afectarán a 5 comunas de Santiago este miércoles 19 marzo.

La compañía de electricidad Enel anunció una serie de cortes de luz programados para sectores acotados de la Región Metropolitana.

Según indicó la empresa en su sitio web, la interrupción del suministro es necesaria por algunas horas para la realización de trabajos en el área afectada.

Comunas con corte de luz este jueves

Estas son las comunas con corte de luz programado durante el jueves, 21 de agosto:

  • Lo Barnechea: desde las 10:00 a las 16:00 horas
  • Providencia: corte en sector de Av. Francisco Bilbao de 11:30 a 17:30 horas y en sector de Pedro Navia desde las 10:30 a 16:30 horas
  • Ñuñoa: desde las 10:30 a las 17:30 horas
  • Vitacura: desde las 10:30 a las 16:30 horas
  • Las Condes: desde las 14:00 a las 15:00 horas
  • Las Condes: desde las 15:30 a las 16:30 horas
  • Las Condes: desde las 9:30 a las 10:30 horas
  • Las Condes: desde las 11:30 a las 12:30 horas
  • Huechuraba: desde las 09:30 a las 16:30 horas
  • Recoleta: desde las 11:30 a las 17:30 horas
  • Cerro Navia: desde las 11:00 a las 17:00 horas
  • Pudahuel: desde las 01:00 a las 06:00 horas
  • Lo Prado: desde las 10:00 a las 14:00 horas
  • Estación Central: desde las 10:00 a las 16:00 horas
  • Maipú: desde las 09:00 a las 20:00 horas
  • Macul: desde las 11:00 a las 17:00 horas
  • La Granja: desde las 10:00 a las 17:00 horas
  • La Granja: desde las 10:00 a las 17:00 horas

El mapa completo de trabajos programados se encuentra en este enlace, donde los cortes en curso se muestran en verde, mientras que las interrupciones a realizar a futuro figuran marcadas en azul.

Ante eventuales interrupciones del servicio, Enel indica los siguientes canales para contactarlos:

  • A través del WhatsApp oficial, al número +56994447606, donde se pueden reportar emergencias y solicitar información.
  • Aplicación Enel Clientes Chile, disponible para descargar de forma gratuita en las tiendas de Google PlayApp Store y AppGallery.
  • En la página enel.cl/clientes, donde se puede revisar el mapa de la Región Metropolitana y visualizar eventuales fallas o cortes programados.
  • A través del call center, llamando a alguno de los siguientes números: 600 696 0000 / 800 800 696.
Más sobre:Corte de luzCortes de luzCorte de luz SantiagoCorte de luz RMCorte de luz Región MetropolitanaCorte de luz programadoRMRegión MetropolitanaSantiagoComunasHorarioEnel

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Mulet califica salida de Valenzuela como “una torpeza casi infantil” y advierte que podría afectar a la candidatura de Jara

Corte accede a solicitud de defensa y fija arresto nocturno para Catalina Pérez

Gremios del sector agrícola lamentan la salida del ministro Esteban Valenzuela y valoran su gestión

Qué es el fentanilo, la droga que se contaminó con bacterias y mató a casi cien personas en Argentina

Boric pide renuncia al ministro de Agricultura Esteban Valenzuela

Cataldo valora avance del proyecto que da fin al CAE: “No podemos dejar pasar más tiempo porque Chile no lo sostiene”

Lo más leído

1.
“Evita su consumo”: Carozzi, Nestlé, Ideal, Unilever y CCU arremeten contra Minsal por nuevo mensaje en alimentos con sellos

“Evita su consumo”: Carozzi, Nestlé, Ideal, Unilever y CCU arremeten contra Minsal por nuevo mensaje en alimentos con sellos

2.
De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

3.
Los cuatro exconvencionales y dos voceros del Apruebo que se la jugaron por eliminar el Senado y hoy postulan a él

Los cuatro exconvencionales y dos voceros del Apruebo que se la jugaron por eliminar el Senado y hoy postulan a él

4.
Tras nuevo traspié sobre su programa de primarias: Jeannette Jara lamenta “imprecisión” en dichos sobre el aborto libre

Tras nuevo traspié sobre su programa de primarias: Jeannette Jara lamenta “imprecisión” en dichos sobre el aborto libre

5.
Qué dijo Maduro sobre el despliegue de “millones de milicianos” para responder a las “amenazas” de EEUU

Qué dijo Maduro sobre el despliegue de “millones de milicianos” para responder a las “amenazas” de EEUU

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

“Desearía que no se equivoque”: el libreto del comando de Jara para contener errores no forzados de la candidata

“Desearía que no se equivoque”: el libreto del comando de Jara para contener errores no forzados de la candidata

Qué dijo Maduro sobre el despliegue de “millones de milicianos” para responder a las “amenazas” de EEUU

Qué dijo Maduro sobre el despliegue de “millones de milicianos” para responder a las “amenazas” de EEUU

FES en horas clave: gobierno pasa susto con su proyecto más sentido por rebelión socialista y de la DC

FES en horas clave: gobierno pasa susto con su proyecto más sentido por rebelión socialista y de la DC

Una foto chilena en el iPhone de Tim Cook

Una foto chilena en el iPhone de Tim Cook

Servicios

Las 14 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Las 14 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Cómo acceder al pago de $32 mil para cuidadores de personas con discapacidad

Cómo acceder al pago de $32 mil para cuidadores de personas con discapacidad

Cuándo es el próximo feriado y fin de semana largo del año

Cuándo es el próximo feriado y fin de semana largo del año

Las 14 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves
Chile

Las 14 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Mulet califica salida de Valenzuela como “una torpeza casi infantil” y advierte que podría afectar a la candidatura de Jara

Corte accede a solicitud de defensa y fija arresto nocturno para Catalina Pérez

Gremios del sector agrícola lamentan la salida del ministro Esteban Valenzuela y valoran su gestión
Negocios

Gremios del sector agrícola lamentan la salida del ministro Esteban Valenzuela y valoran su gestión

Boric pide renuncia al ministro de Agricultura Esteban Valenzuela

Fin del CAE: Marcel defiende la responsabilidad fiscal y espera que el Senado acelere trámite que crea el FES

Qué es el fentanilo, la droga que se contaminó con bacterias y mató a casi cien personas en Argentina
Tendencias

Qué es el fentanilo, la droga que se contaminó con bacterias y mató a casi cien personas en Argentina

Quién es la “reina de la ketamina”, la mujer que se declarará culpable en el caso de Matthew Perry, el actor de Friends

Cómo es la flota de drones marítimos que la Armada de EEUU está construyendo para desafiar a China

“¡Gracias Jorge Almiron!“: el mensaje de Colo Colo para despedir al DT argentino
El Deportivo

“¡Gracias Jorge Almiron!“: el mensaje de Colo Colo para despedir al DT argentino

La sorpresiva formación de la U para enfrentar a Independiente por la Copa Sudamericana

Antonia Vergara y Fernanda Labraña avanzan con solidez a los cuartos de final del W15 de Santiago

Con Weezer, Massive Attack y más: este es el line up por día de Fauna Primavera 2025
Finde

Con Weezer, Massive Attack y más: este es el line up por día de Fauna Primavera 2025

Oktoberfest Chile celebrará sus 20 años con Chico Trujillo como cabeza de cartel

Desde Björk hasta Billie Eilish en audio inmersivo: esta es la cartelera de Omni Soundlab para agosto

Álvaro Henríquez & Pettinellis agenda concierto en Talcahuano
Cultura y entretención

Álvaro Henríquez & Pettinellis agenda concierto en Talcahuano

Así se prepara la serie del cerebro de Bebé Reno para HBO

Dua Lipa revela fotos inéditas de su paso por Santiago y avisa: “No puedo esperar a volver”

“No al intervencionismo”: México, Cuba y Colombia rechazan despliegue militar de EE.UU. cerca a Venezuela
Mundo

“No al intervencionismo”: México, Cuba y Colombia rechazan despliegue militar de EE.UU. cerca a Venezuela

La apuesta de Jorge “Tuto” Quiroga por el litio y su oferta a Chile y Argentina: “Podemos ser potencia mundial entre los tres”

Israel aprueba proyecto de nuevos asentamientos en Cisjordania que busca “enterrar” un Estado palestino

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo
Paula

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro