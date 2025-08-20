SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Servicios

Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Revisa a continuación el detalle con los sectores afectados y horarios de la interrupción del servicio, requerida para la realización de trabajos.

Sandar Estrella OportoPor 
Sandar Estrella Oporto
Las comunas de la RM con corte de luz programado. Foto referencial de archivo JAVIER SALVO/ATON CHILE

La compañía de electricidad Enel anunció una serie de cortes de luz programados para sectores acotados de la Región Metropolitana.

Según indicó la empresa en su sitio web, la interrupción del suministro es necesaria por algunas horas para la realización de trabajos en el área afectada.

Comunas con corte de luz este miércoles

Estas son las comunas con corte de luz programado durante el miércoles, 20 de agosto:

  • Las Condes: sector superior de Flandes con corte desde las 9:30 a las 10:30 horas.
  • Sector de Américo Vespucio con corte entre 15:30 y 16:30 horas.
  • Sector de Javier de la Rosa con interrupción desde las 14:00 a las 15:00 horas.
  • Sector de Isabel La Católica desde las 11:30 a las 12:30 horas.
  • Ñuñoa: desde las 10:00 a las 16:00 horas.
  • Conchalí: desde las 11:00 a las 17:00 horas.
  • Santiago: desde las 10:00 a las 16:00 horas.
  • Cerrillos: desde las 10:00 a las 16:00 horas.
  • San Joaquín: desde las 10:30 a las 17:00 horas.
  • La Florida: desde las 10:30 a las 16:30 horas.
  • La Florida: desde las 10:00 a las 13:00 horas.
  • Recoleta: desde las 9:30 a las 15:30 horas.

El mapa completo de trabajos programados se encuentra en este enlace, donde los cortes en curso se muestran en verde, mientras que las interrupciones a realizar a futuro figuran marcadas en azul.

Ante eventuales interrupciones del servicio, Enel indica los siguientes canales para contactarlos:

  • A través del WhatsApp oficial, al número +56994447606, donde se pueden reportar emergencias y solicitar información.
  • Aplicación Enel Clientes Chile, disponible para descargar de forma gratuita en las tiendas de Google PlayApp Store y AppGallery.
  • En la página enel.cl/clientes, donde se puede revisar el mapa de la Región Metropolitana y visualizar eventuales fallas o cortes programados.
  • A través del call center, llamando a alguno de los siguientes números: 600 696 0000 / 800 800 696.
Más sobre:Corte de luzCortes de luzCorte de luz SantiagoCorte de luz RMCorte de luz Región MetropolitanaCorte de luz programadoRMRegión MetropolitanaSantiagoComunasHorarioEnel

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

José Ramón Valente ve la elección inclinada de manera “bastante clara” hacia la derecha y critica a Nicolás Ibáñez

La reflexión de vocera de Jara por sus contradicciones: “No hay que cometer más errores que tengamos que aclarar”

Stewart Copeland: el histórico baterista de The Police fija show en el Teatro Municipal de Santiago

Quién es la “reina de la ketamina”, la mujer que se declarará culpable en el caso de Matthew Perry, el actor de Friends

Autores del video del Rechazo: Matthei ficha a hermanos Zegers, de Andino Films, para su equipo de marketing

Por apoyo presidencial: Rincón asegura que “no podría estar del lado” de Jeannette Jara ni de José Antonio Kast

Lo más leído

1.
“Evita su consumo”: Carozzi, Nestlé, Ideal, Unilever y CCU arremeten contra Minsal por nuevo mensaje en alimentos con sellos

“Evita su consumo”: Carozzi, Nestlé, Ideal, Unilever y CCU arremeten contra Minsal por nuevo mensaje en alimentos con sellos

2.
Tras nuevo traspié sobre su programa de primarias: Jeannette Jara lamenta “imprecisión” en dichos sobre el aborto libre

Tras nuevo traspié sobre su programa de primarias: Jeannette Jara lamenta “imprecisión” en dichos sobre el aborto libre

3.
De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

4.
“Lamentamos este tipo de actitudes”: aerolínea se queja por el comportamiento de los futbolistas de Peñarol de Brayan Cortés

“Lamentamos este tipo de actitudes”: aerolínea se queja por el comportamiento de los futbolistas de Peñarol de Brayan Cortés

5.
De Carmen Hertz en Arica a Sabas Chahuán en Valparaíso: las novedades de último minuto en la inscripción de candidatos del oficialismo y la DC

De Carmen Hertz en Arica a Sabas Chahuán en Valparaíso: las novedades de último minuto en la inscripción de candidatos del oficialismo y la DC

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Jara reconoce error tras afirmar que aborto libre no estaba en su programa y sí figura

Jara reconoce error tras afirmar que aborto libre no estaba en su programa y sí figura

Enorme bola de fuego iluminó por varios segundos los cielos de Japón

Enorme bola de fuego iluminó por varios segundos los cielos de Japón

Protestas y barricadas en La Habana: cubanos cortaron las calles por escasez de agua

Protestas y barricadas en La Habana: cubanos cortaron las calles por escasez de agua

Maduro responde a Trump luego que EE.UU. desplegara tres destructores en el límite del mar de Venezuela

Maduro responde a Trump luego que EE.UU. desplegara tres destructores en el límite del mar de Venezuela

Servicios

Día de la papa frita: revisa las promociones desde $1.000 para disfrutar hoy

Día de la papa frita: revisa las promociones desde $1.000 para disfrutar hoy

Rating del martes 19 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del martes 19 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

La reflexión de vocera de Jara por sus contradicciones: “No hay que cometer más errores que tengamos que aclarar”
Chile

La reflexión de vocera de Jara por sus contradicciones: “No hay que cometer más errores que tengamos que aclarar”

Día de la papa frita: revisa las promociones desde $1.000 para disfrutar hoy

Autores del video del Rechazo: Matthei ficha a hermanos Zegers, de Andino Films, para su equipo de marketing

Ley Karin bajo la lupa
Negocios

Ley Karin bajo la lupa

José Ramón Valente ve la elección inclinada de manera “bastante clara” hacia la derecha y critica a Nicolás Ibáñez

Bolsa de Santiago cae de máximos históricos, afectada por negativo desempeño de SQM

Quién es la “reina de la ketamina”, la mujer que se declarará culpable en el caso de Matthew Perry, el actor de Friends
Tendencias

Quién es la “reina de la ketamina”, la mujer que se declarará culpable en el caso de Matthew Perry, el actor de Friends

Cómo es la flota de drones marítimos que la Armada de EEUU está construyendo para desafiar a China

Qué es una ciclogénesis, el fenómeno del tiempo que hace peligrar el partido de la U

No celebró la heroica clasificación: la sorpresiva molestia de Gabriel Arias en el triunfo de Racing contra Peñarol
El Deportivo

No celebró la heroica clasificación: la sorpresiva molestia de Gabriel Arias en el triunfo de Racing contra Peñarol

A la altura de Lamine Yamal y Aitana Bonmatí: Endler se suma a emotiva campaña que destaca su lado más personal

Frenó su interinato en Colo Colo: la exigencia de Héctor Tapia que involucraba a Arturo Vidal

4 restaurantes de Lima destacados entre los 50 mejores del mundo
Finde

4 restaurantes de Lima destacados entre los 50 mejores del mundo

Supergrass en Chile: lo que debes saber del esperado debut de la banda a 30 años de su disco I Should Coco

4 películas recomendadas para ver en Sanfic

Stewart Copeland: el histórico baterista de The Police fija show en el Teatro Municipal de Santiago
Cultura y entretención

Stewart Copeland: el histórico baterista de The Police fija show en el Teatro Municipal de Santiago

En Netflix y con María Paz Grandjean: la adaptación de Limpia de Alia Trabucco revela sus primeras imágenes

Entre esclavos, azúcar y deudas: Bernardo O’Higgins y sus duros últimos años en el Perú

Israel aprueba proyecto de nuevos asentamientos en Cisjordania que busca “enterrar” un Estado palestino
Mundo

Israel aprueba proyecto de nuevos asentamientos en Cisjordania que busca “enterrar” un Estado palestino

Jordania restablece el servicio militar obligatorio en medio de crecientes amenazas a la seguridad regional

Rusia califica como “bofetada” a Zelenski el mapa de Ucrania presentado por Trump con zonas ocupadas

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos
Paula

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones