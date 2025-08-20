Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las comunas de la RM con corte de luz programado. Foto referencial de archivo

La compañía de electricidad Enel anunció una serie de cortes de luz programados para sectores acotados de la Región Metropolitana.

Según indicó la empresa en su sitio web, la interrupción del suministro es necesaria por algunas horas para la realización de trabajos en el área afectada.

Comunas con corte de luz este miércoles

Estas son las comunas con corte de luz programado durante el miércoles, 20 de agosto:

Las Condes: sector superior de Flandes con corte desde las 9:30 a las 10:30 horas.

Sector de Américo Vespucio con corte entre 15:30 y 16:30 horas.

Sector de Javier de la Rosa con interrupción desde las 14:00 a las 15:00 horas.

Sector de Isabel La Católica desde las 11:30 a las 12:30 horas.

Ñuñoa: desde las 10:00 a las 16:00 horas.

Conchalí: desde las 11:00 a las 17:00 horas.

Santiago: desde las 10:00 a las 16:00 horas.

Cerrillos: desde las 10:00 a las 16:00 horas.

San Joaquín: desde las 10:30 a las 17:00 horas.

La Florida: desde las 10:30 a las 16:30 horas.

La Florida: desde las 10:00 a las 13:00 horas.

Recoleta: desde las 9:30 a las 15:30 horas.

El mapa completo de trabajos programados se encuentra en este enlace, donde los cortes en curso se muestran en verde, mientras que las interrupciones a realizar a futuro figuran marcadas en azul.

Ante eventuales interrupciones del servicio, Enel indica los siguientes canales para contactarlos: