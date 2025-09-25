Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes. Foto referencial de archivo

La compañía de electricidad Enel anunció una serie de cortes de luz programados para sectores acotados de la Región Metropolitana.

Según indicó la empresa en su sitio web, la interrupción del suministro es necesaria por algunas horas para la realización de trabajos en el área afectada.

Comunas con corte de luz este viernes

Estas son las comunas con corte de luz programado durante el viernes, 26 de septiembre:

Vitacura: desde las 11:00 a las 17:00 horas

Vitacura: sector Espoz de 11:00 a 17:00 horas y sector de Américo Vespucio Nte. entre 9:00 y 15:00 horas

Las Condes: desde las 11:00 a las 17:00 horas

Las Condes: desde las 10:30 a las 16:30 horas

Quinta Normal: desde las 12:00 a las 14:00 horas

Quinta Normal: desde las 09:00 a las 11:00 horas

San Ramón: desde las 10:00 a las 16:00 horas

San Ramón: desde las 10:00 a las 17:00 horas

La Florida: desde las 8:00 a las 18:00 horas

Lo Espejo: desde las 10:00 a las 14:00 horas

Cerrillos: desde las 9.30 a las 10:30 horas

Cerrillos: desde las 16:00 a las 17:00 horas

Cerrillos: desde las 9:30 a las 15:30 horas

Cerrillos: sector de Av. Aeropuerto de 14:00 a 15:00 horas y sector de Av. Américo Vespucio de 11:30 a 12:30 horas

Maipú: desde las 9:30 a las 10:30 horas

Maipú: desde las 11:30 a las 12:30 horas

El mapa completo de trabajos programados se encuentra en este enlace, donde los cortes en curso se muestran en verde, mientras que las interrupciones a realizar a futuro figuran marcadas en azul.

Ante eventuales interrupciones del servicio, Enel indica los siguientes canales para contactarlos: