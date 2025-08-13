Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Enel informa cortes de luz afectarán a 5 comunas de Santiago este miércoles 19 marzo.

La compañía de electricidad Enel anunció una serie de cortes de luz programados para sectores acotados de la Región Metropolitana.

Según indicó la empresa en su sitio web, la interrupción del suministro es necesaria por algunas horas para la realización de trabajos en el área afectada.

Comunas con corte de luz este jueves

Estas son las comunas con corte de luz programado durante el jueves, 14 de agosto:

Cerro Navia: desde las 00:00 a las 06:00 horas del jueves

Ñuñoa: desde las 10:00 a las 17:00 horas

Ñuñoa: desde las 10:30 a las 16:30 horas

Las Condes: desde las 15:30 a las 16:30 horas

Las Condes: desde las 10:30 a las 16:30 horas

Las Condes: desde las 14:00 a las 15:00 horas

Las Condes: desde las 11:30 a las 12:30 horas

Lo Barnechea: desde las 10:30 a las 14:30 horas

San Miguel: desde las 10:30 a las 16:30 horas

La Florida: desde las 10:00 a las 17:00 horas

La Florida: desde las 10:30 a las 13:30 horas

Lampa: desde las 10:00 a las 16:00 horas

El mapa completo de trabajos programados se encuentra en este enlace, donde los cortes en curso se muestran en verde, mientras que las interrupciones a realizar a futuro figuran marcadas en azul.

Ante eventuales interrupciones del servicio, Enel indica los siguientes canales para contactarlos: