Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Cortes de luz programados. Foto referencial de archivo

La compañía de electricidad Enel anunció una serie de cortes de luz programados para sectores acotados de la Región Metropolitana.

Según indicó la empresa en su sitio web, la interrupción del suministro es necesaria por algunas horas para la realización de trabajos en el área afectada.

Comunas con corte de luz este miércoles

Estas son las comunas con corte de luz programado durante el miércoles, 13 de agosto:

Quilicura: desde las 9:30 a las 15:30 horas

Huechuraba: desde las 10:00 a las 16:00 horas

Huechuraba: desde las 10:00 a las 16:00 horas

Independencia: desde las 10:00 a las 15:00 horas

Providencia: desde las 11:00 a las 17:00 horas

Las Condes: desde las 10:30 a las 16:30 horas

Las Condes: desde las 14:00 a las 15:00 horas

Las Condes: desde las 10:30 a las 16:30 horas

Las Condes: desde las 15:30 a las 16:30 horas

La Reina: desde las 10:00 a las 17:00 horas

Peñalolén: desde las 10:30 a las 16:30 horas

Macul: desde las 20:30 horas a las 03:30 horas del jueves 14

San Miguel: desde las 10:00 a las 16:00 horas

San Miguel: desde las 10:00 a las 15:00 horas en ambos sectores

La Florida: desde las 09:30 a las 15:30 horas

La Florida: desde las 10:00 a las 16:00 horas

El mapa completo de trabajos programados se encuentra en este enlace, donde los cortes en curso se muestran en verde, mientras que las interrupciones a realizar a futuro figuran marcadas en azul.

Ante eventuales interrupciones del servicio, Enel indica los siguientes canales para contactarlos: