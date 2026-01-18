Los artistas que se presentan este domingo en el Festival del Huaso de Olmué 2026
Revisa a continuación quiénes son los invitados a la última noche del evento.
Este domingo es la cuarta y última noche del Festival del Huaso de Olmué 2026, que considera tres números principales.
El evento comienza con la obertura para dar la bienvenida al público de El Patagual, continúa con el primer invitado, sigue el número de humor y finaliza con el artista musical de cierre.
Artistas del Festival de Olmué 2026 hoy
La programación del Festival de Olmué 2026 señala que hoy, domingo 18 de enero, se presentan los siguientes artistas:
- Obertura Silvanita y Los del Quincho - Campeones de Cueca
- Ráfaga
- Felipe Parra
- Entremares
El evento se transmite en horario estelar por las pantallas de TVN y de forma online en las plataformas digitales de la señal.
