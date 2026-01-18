SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Los artistas que se presentan este domingo en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    Revisa a continuación quiénes son los invitados a la última noche del evento.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Los artistas que se presentan este domingo en el Festival del Huaso de Olmué 2026. Foto referencial ANDRES PINA/ATON CHILE

    Este domingo es la cuarta y última noche del Festival del Huaso de Olmué 2026, que considera tres números principales.

    El evento comienza con la obertura para dar la bienvenida al público de El Patagual, continúa con el primer invitado, sigue el número de humor y finaliza con el artista musical de cierre.

    Artistas del Festival de Olmué 2026 hoy

    La programación del Festival de Olmué 2026 señala que hoy, domingo 18 de enero, se presentan los siguientes artistas:

    • Obertura Silvanita y Los del Quincho - Campeones de Cueca
    • Ráfaga
    • Felipe Parra
    • Entremares

    El evento se transmite en horario estelar por las pantallas de TVN y de forma online en las plataformas digitales de la señal.

    Parrilla del Festival de Olmué 2026. Foto: TVN
    Más sobre:TelevisiónFestival de OlmuéFestival de Olmué 2026Festival del Huaso de OlmuéFestival del Huaso de Olmué 2026OlmuéOlmué 2026ParrillaProgramaciónInvitadosArtistasMúsicaHumorComedianteOlmué hoyArtistas hoyInvitados hoyDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingHorarioQuién transmite

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Américo canta a su amor, León Murillo divide al público y Gepe con todo: así fue la tercera noche de Olmué 2026

    Cómo hacer exitosamente una desintoxicación digital, según los expertos

    Los trastornos psiquiátricos que podrían tener la misma causa, según un reciente estudio

    En el Senado de EEUU.: demócratas buscarán impedir los aranceles de Trump contra aliados de Groenlandia

    Incendios forestales en el Ñuble y el Biobío: lo último que se sabe

    Megafusiones mineras: Cuál es el rol de Chile y cómo se acomodan Codelco y Antofagasta para capear la ola

    Lo más leído

    1.
    Los artistas que se presentan este sábado en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    Los artistas que se presentan este sábado en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    2.
    Rating del jueves 15 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 15 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    3.
    Incendios forestales en el Ñuble: piden evacuar sectores de diversas comunas

    Incendios forestales en el Ñuble: piden evacuar sectores de diversas comunas

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Servicios

    Los artistas que se presentan este domingo en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    Los artistas que se presentan este domingo en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    Temblor hoy, domingo 18 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 18 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Qué significa el estado de catástrofe decretado por el Presidente Boric tras los incendios en Ñuble y Biobío

    Qué significa el estado de catástrofe decretado por el Presidente Boric tras los incendios en Ñuble y Biobío

    Los artistas que se presentan este domingo en el Festival del Huaso de Olmué 2026
    Chile

    Los artistas que se presentan este domingo en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    Incendios forestales en el Ñuble y el Biobío: lo último que se sabe

    Temblor hoy, domingo 18 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Megafusiones mineras: Cuál es el rol de Chile y cómo se acomodan Codelco y Antofagasta para capear la ola
    Negocios

    Megafusiones mineras: Cuál es el rol de Chile y cómo se acomodan Codelco y Antofagasta para capear la ola

    PriceSmart ya tiene dos locaciones para su debut en Chile

    El diseño que prepara Jorge Quiroz para su “Hacienda”

    Cómo hacer exitosamente una desintoxicación digital, según los expertos
    Tendencias

    Cómo hacer exitosamente una desintoxicación digital, según los expertos

    Los trastornos psiquiátricos que podrían tener la misma causa, según un reciente estudio

    El estudio científico que pone en duda ciertos beneficios del ayuno intermitente

    Paqui Meneghini aborda la salida de Leandro Fernández de la U: “Se lo dije de frente el primer día”
    El Deportivo

    Paqui Meneghini aborda la salida de Leandro Fernández de la U: “Se lo dije de frente el primer día”

    Esteban González sigue sin ganar al mando del Querétaro en la liga mexicana

    Chile es subcampeón del Mundial de la Kings League tras ser goleado por Brasil

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas

    Festival Santiago Off 2026: las actividades gratuitas que se realizarán en las regiones Metropolitana y de Valparaíso

    Américo canta a su amor, León Murillo divide al público y Gepe con todo: así fue la tercera noche de Olmué 2026
    Cultura y entretención

    Américo canta a su amor, León Murillo divide al público y Gepe con todo: así fue la tercera noche de Olmué 2026

    Desde el respeto

    Park Chan-wook: “Sería interesante que esta película tuviera un remake en Chile o EE.UU.”

    En el Senado de EEUU.: demócratas buscarán impedir los aranceles de Trump contra aliados de Groenlandia
    Mundo

    En el Senado de EEUU.: demócratas buscarán impedir los aranceles de Trump contra aliados de Groenlandia

    Andrea Colamedici, filósofo italiano: “La inteligencia artificial es medicina y veneno a la vez: una tecnología capaz de amplificar el pensamiento como de narcotizarlo”

    Reza Pahlavi: El hijo del último sha que se propone volver a Irán

    Hil Hernández, sobre Chiloé Fashion Green: “La isla es conocida por sus tradiciones, pero hoy también es un espacio de innovación”
    Paula

    Hil Hernández, sobre Chiloé Fashion Green: “La isla es conocida por sus tradiciones, pero hoy también es un espacio de innovación”

    Pala, Martillo y Libro: una experiencia lectora en los voluntariados de verano

    Hablemos de Amor: lo que aprendí de mi amiga de toda la vida