Los artistas que se presentan este sábado en el Festival del Huaso de Olmué 2026. Foto referencial de archivo

Este sábado es la tercera noche del Festival del Huaso de Olmué 2026, la penúltima antes de su jornada final programada para el domingo.

Cada día cuenta con una obertura para dar la bienvenida al público de El Patagual, continúa con el primer invitado musical, el número de humor y luego el artista de cierre.

Por su parte, las personas que deseen asistir deben adquirir sus entradas en Puntoticket, que tienen valores entre $41.000 y $98.500.

Artistas del Festival de Olmué 2026 hoy

La programación del Festival de Olmué 2026 señala que hoy, sábado 17 de enero, se presentan los siguientes artistas:

Obertura Los de San Pablo

Américo

León Murillo

Gepe

El evento se transmite en horario estelar por las pantallas de TVN y de forma online en las plataformas digitales de la señal.