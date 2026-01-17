Los artistas que se presentan este sábado en el Festival del Huaso de Olmué 2026
Revisa a continuación quiénes son los invitados a la tercera noche del evento que se desarrolla en El Patagual.
Este sábado es la tercera noche del Festival del Huaso de Olmué 2026, la penúltima antes de su jornada final programada para el domingo.
Cada día cuenta con una obertura para dar la bienvenida al público de El Patagual, continúa con el primer invitado musical, el número de humor y luego el artista de cierre.
Por su parte, las personas que deseen asistir deben adquirir sus entradas en Puntoticket, que tienen valores entre $41.000 y $98.500.
Artistas del Festival de Olmué 2026 hoy
La programación del Festival de Olmué 2026 señala que hoy, sábado 17 de enero, se presentan los siguientes artistas:
- Obertura Los de San Pablo
- Américo
- León Murillo
- Gepe
El evento se transmite en horario estelar por las pantallas de TVN y de forma online en las plataformas digitales de la señal.
