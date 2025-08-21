Metro cierra cuatro estaciones de la Línea 1 por persona en la vía. Foto referencial

En horas de la tarde de este jueves, parte del servicio de la Línea 1 del Metro de Santiago se encuentra interrumpido.

Según comunicó la empresa mediante X, anterior Twitter, la situación se originó ante la presencia de una persona en la vía.

Estaciones cerradas en la Línea 1

Recientemente, Metro confirmó que se mantienen cerradas las siguientes estaciones:

Salvador

Manuel Montt

P. de Valdivia

Los Leones

De momento, el servicio se mantiene operando solo desde San Pablo a Baquedano y entre Tobalaba a Los Domínicos.

Buses de apoyo

Ante la alerta activada por Metro, desde Red Movilidad se anunció la implementación de buses de apoyo paralelos a la Línea 1, que funcionan en bucle entre Baquedano y Tobalaba.

Con lo anterior, se informó el reforzamiento de los siguientes recorridos: 106, 401, 405, 405c, 406, 407, 412, 418, 421 y 426.