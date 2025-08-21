Metro cierra cuatro estaciones de la Línea 1 por persona en la vía
El servicio de transporte mantiene parte del servicio suspendido y se anunció la implementación de buses de apoyo.
En horas de la tarde de este jueves, parte del servicio de la Línea 1 del Metro de Santiago se encuentra interrumpido.
Según comunicó la empresa mediante X, anterior Twitter, la situación se originó ante la presencia de una persona en la vía.
Estaciones cerradas en la Línea 1
Recientemente, Metro confirmó que se mantienen cerradas las siguientes estaciones:
- Salvador
- Manuel Montt
- P. de Valdivia
- Los Leones
De momento, el servicio se mantiene operando solo desde San Pablo a Baquedano y entre Tobalaba a Los Domínicos.
Buses de apoyo
Ante la alerta activada por Metro, desde Red Movilidad se anunció la implementación de buses de apoyo paralelos a la Línea 1, que funcionan en bucle entre Baquedano y Tobalaba.
Con lo anterior, se informó el reforzamiento de los siguientes recorridos: 106, 401, 405, 405c, 406, 407, 412, 418, 421 y 426.
