Nuevas fechas de Chayanne en Chile: confirman cuándo es la venta de entradas y precios

Luego del éxito de los conciertos del artista en suelo nacional, se anunció su pronto regreso para febrero, de la mano de la gira Bailemos Otra Vez.

Sandar Estrella OportoPor 
Sandar Estrella Oporto
Nuevas fechas de Chayanne en Chile: confirman cuándo es la venta de entradas y precios. Foto referencial de archivo LT JOSE LUIS MUÑOZ

La fanaticada de Chayanne no debió esperar mucho tiempo para el anuncio de su regreso a nuestro país, porque tras el éxito de sus presentaciones en suelo nacional se confirmaron nuevas fechas.

Los conciertos se realizarán a inicios del próximo año como parte de su gira Bailemos Otra Vez, con una presentación el 11 de febrero de 2026 en el Estadio Sausalito de Viña del Mar y otra para el 14 de febrero de 2026 en el Estadio Nacional de Santiago.

Venta de entradas para Chayanne

Durante este viernes se confirmó que la venta de entradas para las fechas de Chayanne de 2026 se realizará en la plataforma Ticketmaster.

El proceso comenzará con una preventa exclusiva para clientes Entel o pagando con tarjetas Santander el miércoles, 10 de septiembre, a las 12:00 horas.

La etapa se mantendrá hasta agotar stock o hasta el 12 de septiembre, donde comenzará la venta general a las 12:00 horas.

El sitio de venta indicó que cada transacción permitirá adquirir cuatro boletos, los que además serán nominativos y necesarios por toda persona que ingrese al recinto.

Las ubicaciones y precios para la fecha del 11 de febrero en el Estadio Sausalito son:

  • Primera filas $265.535
  • Diamante $247.910
  • Diamante lateral $233.810
  • Vip Platinum $222.060
  • Vip Platinum lateral $210.310
  • Palco $210.310
  • Golden $183.285
  • Pacífico $148.035
  • Andes $106.910
  • Galería $77.535
  • Cancha general $65.785
  • Movilidad reducida $65.785

Por su parte, las ubicaciones y valores para la fecha del 14 de febrero en el Estadio Nacional corresponden a:

  • Primeras filas $236.160
  • Diamante $224.410
  • Diamante lateral $218.535
  • Vip Top $206.785
  • Vip Platinum $195.035
  • Pacífico medio $183.285
  • Pacífico alto $171.535
  • Pacífico bajo $159.785
  • Golden $142.160
  • Andes $95.160
  • Pacífico lateral $89.285
  • Galería $57.560
  • Cancha general $48.160
  • Movilidad reducida $48.160
