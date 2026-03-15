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    Para este lunes: pronostican tormentas eléctricas en cinco regiones del centro-sur

    El fenómeno se registrará desde la mañana de este lunes 16 de marzo.

    Por 
    Sebastián Yeza
    Referencial. Tendencias / La Tercera

    La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) pronosticó probables tormentas eléctricas para este lunes en la zona centro-sur, en medio del sistema frontal que se ha dejado sentir este fin de semana en ese sector del país.

    De acuerdo a lo reportado en un aviso meteorológico, el fenómeno está asociado a la inestabilidad atmosférica presente en la zona y tendrá su mayor desarrollo entre la mañana y tarde del lunes 16 de marzo.

    Junto con ello, se prevé la probabilidad de fuertes rachas de vientos locales asociados al desarrollo de las tormentas eléctricas.

    Los sectores afectados corresponden a las regiones de Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén. Sin embargo, no será para la totalidad de las mencionadas regiones, sino que en lugares más acotados.

    Biobío:

    • Litoral
    • Cordillera de la costa
    • Valle

    La Araucanía:

    • Litoral
    • Valle

    Los Ríos:

    • Litoral
    • Valle

    Los Lagos:

    • Litoral
    • Cordillera de la costa
    • Valle
    • Chiloé
    • Litoral interior

    Aysén:

    • Insular norte
    • Litoral interior norte

    Cabe señalar que para este lunes también está pronosticado el probable desarrollo de nubes convectivas con características tornádicas.

    El fenómeno, también asociado a la inestabilidad atmosférica, se desarrollará entre la tarde y noche del lunes en los sectores de litoral, cordillera de la costa y valle en la Región del Biobío.

    Igualmente, se espera el mismo pronóstico, entre la mañana y tarde del lunes, en el tramo sur de la Región de Los Ríos y el tramo norte de la Región de Los Lagos.

    Lee también:

    Más sobre:Tormenta eléctricaDMCRayosBiobíoLa AraucaníaLos RíosLos LagosAysénSistema frontal

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