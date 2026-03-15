Para este lunes: pronostican tormentas eléctricas en cinco regiones del centro-sur

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) pronosticó probables tormentas eléctricas para este lunes en la zona centro-sur, en medio del sistema frontal que se ha dejado sentir este fin de semana en ese sector del país.

De acuerdo a lo reportado en un aviso meteorológico, el fenómeno está asociado a la inestabilidad atmosférica presente en la zona y tendrá su mayor desarrollo entre la mañana y tarde del lunes 16 de marzo .

Junto con ello, se prevé la probabilidad de fuertes rachas de vientos locales asociados al desarrollo de las tormentas eléctricas.

Los sectores afectados corresponden a las regiones de Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén. Sin embargo, no será para la totalidad de las mencionadas regiones, sino que en lugares más acotados.

Biobío:

Litoral

Cordillera de la costa

Valle

La Araucanía:

Litoral

Valle

Los Ríos:

Litoral

Valle

Los Lagos:

Litoral

Cordillera de la costa

Valle

Chiloé

Litoral interior

Aysén:

Insular norte

Litoral interior norte

Cabe señalar que para este lunes también está pronosticado el probable desarrollo de nubes convectivas con características tornádicas.

El fenómeno, también asociado a la inestabilidad atmosférica, se desarrollará entre la tarde y noche del lunes en los sectores de litoral, cordillera de la costa y valle en la Región del Biobío.

Igualmente, se espera el mismo pronóstico, entre la mañana y tarde del lunes, en el tramo sur de la Región de Los Ríos y el tramo norte de la Región de Los Lagos.