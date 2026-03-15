Para este lunes: pronostican tormentas eléctricas en cinco regiones del centro-sur
El fenómeno se registrará desde la mañana de este lunes 16 de marzo.
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) pronosticó probables tormentas eléctricas para este lunes en la zona centro-sur, en medio del sistema frontal que se ha dejado sentir este fin de semana en ese sector del país.
De acuerdo a lo reportado en un aviso meteorológico, el fenómeno está asociado a la inestabilidad atmosférica presente en la zona y tendrá su mayor desarrollo entre la mañana y tarde del lunes 16 de marzo.
Junto con ello, se prevé la probabilidad de fuertes rachas de vientos locales asociados al desarrollo de las tormentas eléctricas.
Los sectores afectados corresponden a las regiones de Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén. Sin embargo, no será para la totalidad de las mencionadas regiones, sino que en lugares más acotados.
Biobío:
- Litoral
- Cordillera de la costa
- Valle
La Araucanía:
- Litoral
- Valle
Los Ríos:
- Litoral
- Valle
Los Lagos:
- Litoral
- Cordillera de la costa
- Valle
- Chiloé
- Litoral interior
Aysén:
- Insular norte
- Litoral interior norte
Cabe señalar que para este lunes también está pronosticado el probable desarrollo de nubes convectivas con características tornádicas.
El fenómeno, también asociado a la inestabilidad atmosférica, se desarrollará entre la tarde y noche del lunes en los sectores de litoral, cordillera de la costa y valle en la Región del Biobío.
Igualmente, se espera el mismo pronóstico, entre la mañana y tarde del lunes, en el tramo sur de la Región de Los Ríos y el tramo norte de la Región de Los Lagos.
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