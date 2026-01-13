SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    La PGU sube en febrero: este es el nuevo monto de la Pensión Garantizada Universal para 2026

    La Superintendencia de Pensiones informó sobre la cifra del beneficio, que también se traduce en un aumento de la Pensión Inferior y Pensión Superior.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    PGU sube en febrero: este es el nuevo monto de la Pensión Garantizada Universal para 2026. Foto referencial de archivo

    Se anunció el próximo aumento de la Pensión Garantizada Universal o PGU 2026, la que subirá a $231.732 para beneficiarios menores de 82 años el próximo 1 de febrero.

    La nueva cifra subirá desde los actuales $224.004 que facilita el beneficio y deriva del reajuste anual informado por la Superintendencia de Pensiones, que se debe aplicar considerando la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

    El organismo también informó de un aumento en la Pensión Inferior, el valor que permite acceder al 100% de la PGU, que subirá a $789.139 desde el monto actual de $762.822.

    La misma situación aplicará a la Pensión Superior, cifra máxima para recibir el beneficio, que ascenderá a $1.252.602 desde los $1.210.828 establecidos hasta ahora.

    Por su parte, los beneficiarios de 82 años o más que cuentan con la PGU de $250.000 desde septiembre pasado, producto de la Reforma Previsional, contarán con una nueva cifra de $250.275.

    Cómo postular a la PGU

    La PGU se puede solicitar de forma presencial en oficinas de ChileAtiende, en el municipio en convenio con el IPS o mediante la AFP o compañía de seguros, según corresponda.

    En tanto, para realizar la gestión a distancia se dispone de la página chileatiende.cl a la que se ingresa con ClaveÚnica, o bien, se encuentra la opción de acceder a la atención de un ejecutivo mediante videollamada, modalidad disponible de lunes a viernes entre 8:00 y 17:00 horas.

    Entre los requisitos para acceder al beneficio se encuentran:

    • Tener 65 años o más.
    • No integrar un grupo familiar del 10% más rico de la población del país, determinado desde el Instituto de Previsión Social.
    • Tener una pensión base menor o igual a $1.210.828.
    • Acreditar residencia en Chile de al menos 20 años desde los 20 años de edad y de 4 años en los últimos 5 años anteriores a la solicitud.
    Más sobre:BonosBeneficiosPGUPensión Garantizada UniversalPensiónPensionesReajusteAumentoMontoCifraBeneficiariosRequisitosPagoPGU 2026

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Trump insta a los manifestantes en Irán a “tomar las instituciones”: “La ayuda está en camino”

    Interpelaciones por Ley Naín Retamal y acusaciones de impunidad: oficialismo condena absolución de Claudio Crespo en caso Gatica

    Inédito acuerdo contra el espionaje político: desde republicanos al PC aprueban duras sanciones en ley de inteligencia

    Operativo en Puerto Montt: siete funcionarios de Gendarmería son detenidos y serán formalizados por cohecho

    Equipo de Kast desdramatiza negativa de Jerí al corredor humanitario: “No hay ningún fracaso”

    Caso Gustavo Gatica: tribunal absuelve a Claudio Crespo del delito de apremios ilegítimos

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué se sabe sobre el “bloqueo” de pasaportes vigentes en Chile y cómo revisar el estado de tu documento

    Qué se sabe sobre el “bloqueo” de pasaportes vigentes en Chile y cómo revisar el estado de tu documento

    Por qué los misiles de Rusia fallaron en Venezuela durante el ataque de EEUU, según reportes

    Por qué los misiles de Rusia fallaron en Venezuela durante el ataque de EEUU, según reportes

    Los 4 factores de riesgo vinculados al 99% de los infartos y ACV, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo vinculados al 99% de los infartos y ACV, según un estudio

    Quién es “Nicolasito”, el hijo de Nicolás Maduro, y cuáles son las acusaciones en su contra

    Quién es “Nicolasito”, el hijo de Nicolás Maduro, y cuáles son las acusaciones en su contra

    Servicios

    La PGU sube en febrero: este es el nuevo monto de la Pensión Garantizada Universal para 2026

    La PGU sube en febrero: este es el nuevo monto de la Pensión Garantizada Universal para 2026

    Aporte Familiar Permanente: cuáles son los requisitos para recibir el ex Bono Marzo

    Aporte Familiar Permanente: cuáles son los requisitos para recibir el ex Bono Marzo

    Rating del lunes 12 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 12 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Interpelaciones por Ley Naín Retamal y acusaciones de impunidad: oficialismo condena absolución de Claudio Crespo en caso Gatica
    Chile

    Interpelaciones por Ley Naín Retamal y acusaciones de impunidad: oficialismo condena absolución de Claudio Crespo en caso Gatica

    Inédito acuerdo contra el espionaje político: desde republicanos al PC aprueban duras sanciones en ley de inteligencia

    La PGU sube en febrero: este es el nuevo monto de la Pensión Garantizada Universal para 2026

    Sonami prevé leve baja en el precio promedio del cobre para 2026
    Negocios

    Sonami prevé leve baja en el precio promedio del cobre para 2026

    FNE extiende investigación sobre toma de control de centros de esquí El Colorado y Farellones por Mountain Capital Partners

    El estudio que ha citado Codelco para defender alianza con SQM prevé ganancias para la estatal por US$ 603 millones a 2030

    Cómo reducir hasta en un 76% el riesgo de padecer demencia y Alzheimer, según un estudio
    Tendencias

    Cómo reducir hasta en un 76% el riesgo de padecer demencia y Alzheimer, según un estudio

    Quién era Renee Good, la mujer asesinada por un agente de ICE en Estados Unidos

    Qué se sabe sobre el “bloqueo” de pasaportes vigentes en Chile y cómo revisar el estado de tu documento

    Nuevo golpe para Damián Pizarro: Le Havre rescinde su préstamo con Udinese de forma anticipada y deberá buscar club
    El Deportivo

    Nuevo golpe para Damián Pizarro: Le Havre rescinde su préstamo con Udinese de forma anticipada y deberá buscar club

    Cristiano Ronaldo arriesga dura sanción tras polémico gesto en la derrota de Al Nassr de Arabia Saudita

    El día en que Jaime Pizarro se le plantó al presidente del Barcelona ecuatoriano y terminó en el aeropuerto

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú
    Finde

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Un salto a lo grande: Paloma Salas anuncia su primer show en el Teatro Caupolicán
    Cultura y entretención

    Un salto a lo grande: Paloma Salas anuncia su primer show en el Teatro Caupolicán

    BTS: las grandes estrellas del k-pop anuncian su regreso a Chile

    Dream Theater vuelve a Chile con show en el Movistar Arena

    ONU pide a Estados Unidos una “investigación independiente” sobre la muerte de una mujer a manos del ICE en Minneapolis
    Mundo

    ONU pide a Estados Unidos una “investigación independiente” sobre la muerte de una mujer a manos del ICE en Minneapolis

    Dinamarca confirma una reunión en la Casa Blanca para tratar el tema de Groenlandia

    Sondeo global muestra señales de optimismo económico y de alerta en programas sociales en Chile

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel
    Paula

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender