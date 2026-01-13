La PGU sube en febrero: este es el nuevo monto de la Pensión Garantizada Universal para 2026

PGU sube en febrero: este es el nuevo monto de la Pensión Garantizada Universal para 2026. Foto referencial de archivo

Se anunció el próximo aumento de la Pensión Garantizada Universal o PGU 2026, la que subirá a $231.732 para beneficiarios menores de 82 años el próximo 1 de febrero.

La nueva cifra subirá desde los actuales $224.004 que facilita el beneficio y deriva del reajuste anual informado por la Superintendencia de Pensiones, que se debe aplicar considerando la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El organismo también informó de un aumento en la Pensión Inferior, el valor que permite acceder al 100% de la PGU, que subirá a $789.139 desde el monto actual de $762.822.

La misma situación aplicará a la Pensión Superior, cifra máxima para recibir el beneficio, que ascenderá a $1.252.602 desde los $1.210.828 establecidos hasta ahora.

Por su parte, los beneficiarios de 82 años o más que cuentan con la PGU de $250.000 desde septiembre pasado, producto de la Reforma Previsional, contarán con una nueva cifra de $250.275.

Cómo postular a la PGU

La PGU se puede solicitar de forma presencial en oficinas de ChileAtiende, en el municipio en convenio con el IPS o mediante la AFP o compañía de seguros, según corresponda.

En tanto, para realizar la gestión a distancia se dispone de la página chileatiende.cl a la que se ingresa con ClaveÚnica, o bien, se encuentra la opción de acceder a la atención de un ejecutivo mediante videollamada, modalidad disponible de lunes a viernes entre 8:00 y 17:00 horas.

Entre los requisitos para acceder al beneficio se encuentran:

Tener 65 años o más.

No integrar un grupo familiar del 10% más rico de la población del país, determinado desde el Instituto de Previsión Social.

Tener una pensión base menor o igual a $1.210.828.

Acreditar residencia en Chile de al menos 20 años desde los 20 años de edad y de 4 años en los últimos 5 años anteriores a la solicitud.