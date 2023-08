Post Malone en Chile: cierre de calles y buses de reforzamientos para el concierto

Esta noche el artista estadounidense Post Malone se presentará en el Estadio Bicentenario de La Florida. Ante esto, se anunció el cierre perimetral de las calles para los accesos al concierto que se realizará a las 21:00 horas.

Además, el Directorio de Transporte Público Metropolitano (DTPM), dispondrá para los asistentes al evento un plan especial de buses Red para que puedan regresar a sus hogares de forma segura.

El cantante viene con su gira mundial If Y’all Weren’t Here, I’d Be Crying Tour, luego de lanzar hace pocas semanas su último álbum, Austin.

El espectáculo abrirá sus puertas a contar de las 17:00 horas y tendrá como telonero al artista nacional Pablo Chill-E, desde las 19:45 horas.

Cierre de calles y buses de reforzamiento por Post Malone. Foto referencial.

Cortes de calle debido al concierto de Post Malone

Calle Enrique Olivares, entre las calles Colombia y Avenida México.

Calle Uruguay

Calle Ecuador.

Calle Venezuela.

Calle Panamá.

Calle Costa Rica.

Este corte de tránsito por el concierto de Post Malone durará hasta las 24:00 horas.

Reforzamiento de buses Red

El plan de DTPM contempla un refuerzo en los buses de los recorridos 104 y 210, los cuales se identificarán con una letra X ubicada al lado del número del servicio.

A contar de las 23:15 horas del martes 29 y las 00:15 horas del miércoles 30 de agosto, el recorrido 104X saldrá con destino a Providencia desde la parada PE24, la cual está ubicada en Avenida La Florida con Enrique Olivares. En tanto, el servicio 210X, irá en dirección a Estación Central por la Alameda. Esta comenzará su trayecto en la parada PE651 ubicada en Enrique Olivares, llegando a calle Colombia.